Сиротам в Кабардино-Балкарии предложили ждать жилья еще шесть лет

21 марта 2024, 00:14

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Очередь на жилье для детей-сирот в Кабардино-Балкарии растянулась на годы, решения судов о предоставлении жилья не исполняются, рассказали сироты. Минпросвещения республики планирует обеспечить сирот жильем к 2030 году.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем. После этого ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений: Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, однако жилье так и не было сдано. 18 марта следствие отчиталось, что руководитель компании "Недвижимость-Нальчик" предстанет перед судом по делу о хищении средств, полученных от правительства Кабардино-Балкарии по контракту на обеспечение квартир для детей-сирот. Он должен был построить жилье для 45 человек, но, по версии следствия, потратил 49 миллионов рублей по собственному усмотрению.

В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.

Нальчанка Амина Тхакахова, мать четырех детей, в 2023 году через суд добилась постановки на очередь на жилье с 2003 года, с момента наступления у нее такого права - достижения 18 летнего возраста. По ее словам, из-за бездействия органов опеки она не была поставлена на очередь вовремя. Суд иск удовлетворил. Тхакахову включили в сводный список под номером четыре. Квартиру пока не дали. Предлагают ей жилищный сертификат. Амина раздумывает, брать ли ей сертификат, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Братья Владимир и Алексей Сидоровы, 1994 и 1995 годов рождения ─ воспитанники Нартановского детского дома Кабардино-Балкарии. После окончания школы-интерната братья встали на очередь за жильем. Владимир в 2012 году под номером 218, Алексей в 2014 году под номером 493. В 2020 году братья, каждый в отдельности, обратились в Нальчикский городской суд с иском о предоставлении им жилья. Суд иск удовлетворил. Квартиры братья до сих пор не получили.

Жилья ждут также сироты из Чегема - Ахмер Кашев, ему 25 лет, он живет в общежитии, в списке он на 48-м месте и Черим Мисетов, ему 23 года, у него 488-й номер очереди. О них "Кавказскому узлу" рассказал сирота Олег Карданов. Сам Олег, по его словам, получил квартиру в 2018 году.

Один из тех, кто ждет получения жилья - воспитанник детского дома, инвалид-колясочник Бронислав Шинкарев . 7 июля 2020 года Нальчикский городской суд удовлетворил его иск к министерству просвещения и науки КБР о предоставлении ему жилья. Его поставили в очередь, которая продвигается медленно, сообщил автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости". Бронислав учится в Московском гуманитарно-экономическом университете. Учебу заканчивает в этом году, и ему придется оставить общежитие, где он сейчас проживает, а жить негде, говорится в публикации. Бронислав говорит, что несмотря на активное участие депутатов и СМИ в решении его квартирного вопроса, положительного результата нет. По поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина в октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело о нарушении его жилищных прав. Бронислав проходит по нему в качестве потерпевшего. "Моя основная цель - обратить внимание на эту проблему, чтобы она решалась более оперативно, без проволочек, чтобы сироты не ждали своих квартир до появления у них седин", - приводятся слова Бронислава в публикации от 12 марта.

О том, сколько в Кабардино-Балкарии сирот, нуждающихся в жилье, говорится в специальной программе под названием "Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года". Программа была принята в августе 2023 года Из нее следует, что на 1 января 2023 года количество детей-сирот, включенных в сводный список нуждающихся в обеспечении жильем по республике составляло 1217 человек. Из них в возрасте от 18 до 23 лет - 517 человек, 23 и старше - 700 человек. 184 человека имеют на руках неисполненные судебные решения о предоставлении им жилья. В программе отмечается, что с 2016 года жильем были обеспечены 614 сирот. Список ежегодно увеличивается на 100 человек. Программа предполагает решение проблемы к 2030 году.

В министерстве просвещения Кабардино-Балкарии пояснили, что застройщик, ООО "Недвижимость-Нальчик", выиграл тендер на строительство жилья для сирот. Квартиры он должен был сдать к концу 2022 года, но обязательства не выполнил. В августе 2023 года в отношении него было подано 44 иска в Арбитражный суд республики о взыскании суммы контрактов и неустойки, которые находятся на рассмотрении.

В отношении застройщика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в следственных органах.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Недвижимость-Нальчик" зарегистрировано в городе Баксан. В качестве учредителя и генерального директора указан Раджаб Айхам Камал. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. На рынке компания работает семь лет.

В офисе компании на звонки корреспондента "Кавказского узла" не ответили.

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