Бастрыкин отреагировал на нарушение жилищных прав сироты в Кабардино-Балкарии

11 октября 2023, 01:47

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева о нарушении его жилищных прав.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем. В конце мая было возбуждено уголовное дело по факту махинаций с жильем для детей-сирот. По данным следствия, Минпросвещения республики заключило 45 госконтрактов со строительной компанией на приобретение квартир на 55 миллионов рублей, но жилье так и не было сдано.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению сироты из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«В Информационный центр СК России обратился сирота из Кабардино-Балкарской Республики, являющийся инвалидом с детства, по вопросу необеспечения его положенным по закону жильем. В 2020 году суд обязал предоставить молодому человеку жилое помещение. До настоящего времени данное решение не исполнено, жилищные права обратившегося не реализованы», - говорится в сообщении.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарии Андрею Потапову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также о мерах к разрешению озвученной в обращении проблемы сироты, говорится в сообщении.

Бронислав Шинкарев, воспитанник детского дома, инвалид, в настоящее время учится в Московском гуманитарно-экономическом университете. В следующем году он завершает учебу, ему придется оставить общежитие, где он проживает. А жить ему негде.

7 июля 2020 года Нальчикский городской суд удовлетворил его иск к Министерству просвещения и науки КБР о предоставлении ему жилья, но жилье ему так и не было предоставлено.

О том, почему Шинкареву не было предоставлено жилье, говорится в ответе из Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарии от 9 сентября. В письме сообщается, что в управлении по состоянию на 8 августа 2023 года на исполнении находится 196 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам, в том числе исполнительное производство в отношении Шинкарева. ССП неоднократно направляло в Минпросвещения КБР требования об исполнении решения суда.

Министерство просвещения, в свою очередь, предоставила копии документов о внесений предложений в Правительство КБР о выделении бюджетных ассигнований на указанные цели. Ведомство отмечает, что неоднократно обращалась в правительство Российской Федерации и министерство просвещения России об увеличении финансирования на указанные цели.

Кроме того, по данному поводу глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделять республике дополнительные субсидии в объеме 350-400 миллионов рублей ежегодно, что позволило бы в течение трех лет обеспечить жилыми помещениями всех детей-сирот, стоящих в очереди. Из письма следует, что в настоящее время на жилье для сироты выделяется примерно около одного миллиона рублей. На эти средства приобрести жилье удается крайне редко. Поэтому на объявляемые министерством просвещения аукционы по закупке квартир для сирот, как правило, никто не откликается.

Однако Шинкарев не считает данную причину уважительной. 28 сентября он направил административный иск в Верховный суд Кабардино-Балкарии, в котором пишет, что за ним признано право на предоставление жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии с Федеральным законом от "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

По его словам, решением Нальчикского городского суда от 7 июля 2020 года на министерство просвещения Кабардино-Балкарии возложена обязанность предоставить ему благоустроенное жилое помещение в Майском муниципальном районе республики. Решение суда вступило в законную силу 14 августа 2020 года, однако к настоящему времени жилым помещением он не обеспечен. При этом, по его мнению, в его деле «отсутствуют какие-либо обстоятельства непреодолимой силы».

Ссылаясь на определения Верховного суда Российской Федерации, Шинкарев указал, что «отсутствие надлежащего финансирования обеспечения жилыми помещениями детей-сирот» не установлена в качестве основания не предоставлять его. Он потребовал взыскать с Министерства финансов КБР компенсацию за нарушение его права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 1 121 670 рублей. Административный иск направлен в суд.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

В апреле 2021 года замминистра просвещения был обвинен в том, что неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

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