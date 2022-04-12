Чиновник из Кабардино-Балкарии обвинен в халатности при покупке жилья сиротам

12 апреля 2022, 14:45

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Бывший замминистра просвещения неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи. Он обвиняется в халатности при обеспечении жильем детей-сирот, сообщило сегодня ведомство.

По версии следствия, в 2020 году чиновник занимался организацией аукционов на приобретение жилья для детей сирот, но "избрал неэффективный способ осуществления закупок". В результате 69 человек своевременно не получили квартиры. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии

Напомним, что жители Кабардино-Балкарии из числа детей-сирот неоднократно жаловались на многолетнее ожидание квартир от государства. В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Он добился выделения квартиры лишь в ноябре 2020 года. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются.

Также 4 марта 2021 года прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от властей республики обеспечить жильем детей-сирот. "Председателю правительства республики внесено представление об устранении нарушений закона", – рапортовало ведомство.