12 апреля 2022, 14:45

Чиновник из Кабардино-Балкарии обвинен в халатности при покупке жилья сиротам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший замминистра просвещения неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.  

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи. Он обвиняется в халатности при обеспечении жильем детей-сирот, сообщило сегодня ведомство.

По версии следствия, в 2020 году чиновник занимался организацией аукционов на приобретение жилья для детей сирот, но "избрал неэффективный способ осуществления закупок". В результате  69 человек своевременно не получили квартиры. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии

Напомним, что жители Кабардино-Балкарии из числа детей-сирот неоднократно жаловались на многолетнее ожидание квартир от государства. В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Он добился выделения квартиры лишь в ноябре 2020 года. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются.

Также 4 марта 2021 года прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от властей республики обеспечить жильем детей-сирот. "Председателю правительства республики внесено представление об устранении нарушений закона", – рапортовало ведомство.

Примечание:

"Покупка жилья для сирот в Прохладном обернулась уголовным делом", "Более тысячи сирот не получили квартиры в Кабардино-Балкарии", "Жильцы дома в Нальчике пожаловались на отсутствие горячей воды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 апреля 2022, 15:02

12 апреля 2022, 13:45

12 апреля 2022, 12:45

12 апреля 2022, 12:22

12 апреля 2022, 11:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи