Рустам Фарзалиев добился получения квартиры в Нальчике

04 ноября 2020, 13:19

Номинант конкурса "Герой Кавказа - 2019" Рустам Фарзалиев сообщил, что Минпросвещения Кабардино-Балкарии предоставило ему жилье как сироте. В очереди стоят более 1100 сирот, денег на обеспечение их квартирами нет, указали власти.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал тогда уполномоченный по правам человека. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. Сам Фарзалиев только в сентябре 2019 года добился включения в список на первоочередное предоставление жилья.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии приказом от 2 ноября предоставило Фарзалиеву квартиру. С начала 2020 года детям-сиротам было выделено восемь жилых помещений, из них пять - по судебным решениям. При этом к 1 октября вступили в законную силу, но не были выполнены 264 судебных решения о предоставлении сиротам квартир.

По данным Минпросвещения, на 1 сентября нереализованное право на получения жилья в Кабардино-Балкарии имел 1121 сирота, из них 596 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Ведомство пока заключило 68 государственных контрактов на приобретение жилья детям-сиротам, а всего до конца года планируется приобретение 90 квартир на сумму более 90 миллионов рублей, сообщил представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

В начале 2020 года уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии представил доклад, в котором указал, что для обеспечения жильем всех сирот нужно более миллиарда рублей, а республика, по его словам, такими средствами не располагает.

Рустам Фарзалиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что решение о предоставлении ему жилья принято. До получения квартиры он жил на съемной квартире с четырьмя детьми, из которых двое несовершеннолетние. Зарабатывает торговлей фруктами и овощами.

Воспитанник детского дома Иван Панов, который в 2019 году жаловался "Кавказскому узлу" на 10-летнее ожидание положенного по закону жилья, уже заселился в новую квартиру. "Мы получили квартиру в Нальчике, 35 квадратных метров", - рассказала его жена Ксения Панова. Она добавила, что квартиры получили также братья Панова, а его сестра, которая также стоит в очереди на жилье, еще нет.

Фарзалиев остался без родителей в 1994 году в возрасте 13 лет, после этого жил в семьях своих дальних родственников. Ни родственники, ни органы опеки не поставили его в очередь на получение социального жилья. В марте 2019 года Фарзалиев добился в Нальчикском горсуде признания правового статуса сироты, однако в очередь на получение жилья его поставили только через полгода, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рустаме Фарзалиеве. За то, что Фарзалиев предал огласке общественно важную для Кабардино-Балкарии проблему обеспечения сирот республики положенным по закону жильем, он был номинирован "Кавказским узлом" на конкурс "Герой Кавказа-2019".