Рустам Фарзалиев после судебных тяжб включен в список на получение жилья

27 сентября 2019, 06:09

Житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, который в детстве остался сиротой, по решению суда включен в список на предоставление жилья, но пока не получил положенную ему по закону квартиру. В этом списке более полутора тысяч сирот, для решения жилищного вопроса которых требуется более миллиарда рублей, объяснили в аппарате омбудсмена республики.

Как информировал "Кавказский узел", в начале марта Рустам Фарзалиев опубликовал видеообращение к главе республики, раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот, которые, как и сам Фарзалиев, не могут получить положенные им квартиры. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал тогда уполномоченный по правам человека. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются.

Фарзалиев ранее рассказал "Кавказскому узлу", что остался без родителей в 1994 году в возрасте 13 лет: своего отца он не знал, а мать умерла. После смерти матери он жил в селе Чегем Второй в семьях своих дальних родственников. Ни родственники, ни органы опеки не поставили его в очередь на получение социального жилья, которое закон гарантирует сиротам. В конце 2018 года Фарзалиев обратился в Нальчикский горсуд с заявлением об установлении его правового статуса как сироты, 13 марта 2019 года иск был удовлетворен. Однако в очередь на получение жилья он поставлен не был.

Жилье до сих пор не предоставлено, сообщил 26 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Рустам Фарзалиев. "В настоящее время с семьей и двумя детьми проживаем на съемной квартире", - отметил он.

Рустам Фарзалиев не значился в сводном списке нуждающихся в жилье сирот и тех, кто остался в детстве без родителей. Он был включен в этот список по решению суда только 23 сентября, в связи с чем квартиру ранее получить не мог, сообщила "Кавказскому узлу" главный специалист-эксперт отдела социальной защиты детства Минпросвещения Кабардно-Балкарии Софият Килова.

Нальчикский городской суд 17 июля удовлетворил иск Фарзалиева и обязал Минпросвещения республики включить его в список подлежащих обеспечению жильем и предоставить ему благоустроенную квартиру по договору найма. Представитель министерства в суде иск не признала, просила в удовлетворении иска отказать за необоснованностью. Однако после оглашения решение суда ответчиком не обжаловалось, и оно 20 августа вступило в законную силу, следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

"Фарзалиев получит квартиру в числе первых", - заверила Килова.

По ее словам, в сводный список сирот, нуждающихся в жилье, включены 1526 человек, в том числе по решению суда 345 человек, которые в свое время по разным причинам не были поставлены на очередь.

В этом году для этой категории граждан приобретены в Майском районе 10 квартир, еще две квартиры находятся на стадии оформления, в Терском районе приобретены 16 квартир и в Нальчике - три квартиры. Число квартир, которые будут приобретены на эти цели в 2020 году, станет известно только в начале следующего года, рассказала чиновница.

Власти объясняют проблемы с жильем для сирот финансовыми трудностями

Для решения проблемы обеспечения жильем сирот и тех, кто остался в детстве без родителей, требуется более одного миллиарда рублей, сообщил "Кавказскому узлу" помощник уполномоченного по правам человека при правительстве Кабардино-Балкарии Мустафа Таукенов.

"Примерно столько средств требуется для приобретения более полутора тысяч квартир для детей-сирот, 80 процентов которых уже достигли совершеннолетия", - пояснил он.

Проблема нарастала годами, так как в 1990-е годы сиротам никакого жилья вообще не выделялось. Финансирование по этому направлению началось только с 2010 года, однако республика не может единовременно обеспечить жильем всех нуждающихся сирот, рассказал Таукенов.

Сироты рассказали о длительном ожидании положенных по закону квартир

27-летний Иван Панов, который воспитывался в детском доме, рассказал "Кавказскому узлу", что стоит на очереди за жильем как сирота уже 10 лет, а пока вынужден с двумя детьми жить на съемной квартире.

"Последний раз я обращался в Минпросвещения месяц назад. Мне сказали, что до 2021 года можно не рассчитывать на квартиру, что имеются проблемы с финансированием, что социальное жилье не строится и так далее. Поэтому я жду, когда что-то изменится к лучшему. По судам ходить, жаловаться нет времени, работаю", - сказал Панов.

По его словам, в таком же положении семь его сестер и братьев, возраст которых уже больше 30 лет.

Двум жительницам Прохладного Надежде Ткачевой и Елене Мервушкиной в 2013 году предлагали жилье в селах Прохладненского района. "Мы отказались, так как нас не устроило, во-первых, само жилье, мне, например, предлагали аварийный дом с трещиной. В домах не было удобств, и села располагались далеко от Прохладного, где мы живем и работаем. Прокуратура района поддержала нас. И тогда нам сказали - отказываетесь, хорошо, тогда ждите. И вот мы ждем. Сколько придется ждать, неизвестно никому", - рассказала "Кавказскому узлу" Надежда Ткачева, которая стоит в очереди с 2007 года.

Сергей Лобов, который стоял в очереди 10 лет, сообщил, что получил квартиру в 2018 году. "Мне позвонили и сказали, прийти и получить квартиру. Я был рад, так как до этого жил на съемной квартире. Теперь у меня свое жилье", - сказал Лобов "Кавказскому узлу".