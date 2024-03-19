Застройщик из Нальчика обвинен в мошенничестве с жильем для сирот

19 марта 2024, 03:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель компании «Недвижимость-Нальчик» предстанет перед судом по делу о хищении средств, полученных от правительства Кабардино-Балкарии по контракту на обеспечение квартир для детей-сирот.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем. После этого ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений: Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 млн рублей за квартиры для детей-сирот, однако жилье так и не было сдано.

Следователи в Кабардино-Балкарии отчитались о завершении расследования дела о махинациях с госконтрактами на квартиры для сирот. Перед судом предстанет руководитель ООО «Недвижимость-Нальчик», обвиняемый по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемый в марте 2022 года заключил с Минпросвещения Кабардино-Балкарии 45 государственных контрактов. Согласно этим контрактам, он должен был предоставить ведомству благоустроенные жилые помещения для нужд детей-сирот до 15 декабря 2022 года.

Общая сумма контрактов составляла 55 млн рублей. Первоначально сумма авансов по всем контрактам составляла 18.5 млн рублей, эти деньги были перечислены строительной организации. Затем обвиняемый обманом "добился увеличения авансирования до 90% от суммы каждого контракта, получив дополнительно 31,4 млн рублей", говорится в сообщении регионального управления СКР.

По информации ведомства, застройщик похитил более 49 млн рублей, израсходовав эти деньги по собственному усмотрению. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, материалы переданы в суд, отмечается в публикации официального Telegram-канала управления.

Комментариями обвиняемого относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.