Власти Кабардино-Балкарии признали проблему с обеспечением жильем сирот

22 октября 2023, 12:16

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Более трех лет назад суд обязал власти обеспечить инвалида и сироту из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева положенным ему по закону жильем. Чиновники не исполняют решение суда, ссылаясь на нехватку финансирования, пояснил Шинкарев. Власти республики отметили, что в очереди на получения жилья стоят более 1500 сирот, а юрист подчеркнул, что злостное неисполнение решения суда может повлечь возбуждение уголовного дела.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева о нарушении его жилищных прав.

7 июля 2020 года Нальчикский горсуд удовлетворил иск Шинкарева к министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарии о предоставлении ему жилья, но жилье ему так и не было предоставлено.

Студент Бронислав Шинкарев, являющийся инвалидом и сиротой, заявил, что административный иск в счет компенсации морального вреда, причиненного ему вследствие неисполнения судебного решения по предоставлению жилого помещения в разумный срок, подан на сумму в размере 1 121 670 рублей или 11 тысяч евро.

"Административный иск подан через Нальчикский городской суд 28 сентября, и уже этот суд в течение месяца, то есть до 28 октября, передаст в Верховный суд. А уже потом назначат заседание. Но пока сообщений не приходило. Я сделал так, чтобы мне приходило оповещение о действиях Верховного суда в отношении моего иска", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шинкарева, помогают ему в тяжбах юристы из благотворительного центра "Соучастие в судьбе". "Помимо этого, мне помогают мои однокурсники, а я сам учусь на юриста, а также помогают и некоторые преподаватели моего вуза", – отметил он.

Брониславу 25 лет. Он учится в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете.

"Своё детство и раннюю юность я провел в детском доме и интернатах. Сменил три интерната. Когда исполнилось 18 лет сначала попал к сестре, затем поступил в Михайловский экономический колледж в Рязанской области. В 2020 году окончил колледж по специальности бухгалтер, специалист по налогообложению. И сразу же поступил в Московский государственный гуманитарно-экономический университете", – рассказал Шинкарев.

Помимо учебы он состоит в молодежном парламенте Москвы. "На досуге занимался танцами на колясках, а сейчас – фехтованием на колясках. Занимаюсь также вокалом, пишу стихи и рассказы", – добавил он.

Шинкарев рассказал, что источниками дохода ему служат пенсия, стипендия и специальная выплата по сиротству. "Имеются расходы на медикаменты и медицинское оборудование. Деньги уходят и на приобретение тех же самых ходунков. Потому что их сам себе покупаю. На покупку ортопедической обуви, которая у меня очень быстро изнашивается. Плачу за проживание в общежитие. Конечно, есть расходы и прочие", – пояснил он.

Свои жалобы на неисполнение решения суда, которое госорганы объясняют нехваткой средств, он начал с прокуратуры.

"В прокуратуру Майского муниципального района были направлены шесть обращений. А уже после отправил обращения в федеральную службу федеральных приставов по Кабардино-Балкарии. Отправлял жалобы на бездействие приставов их руководителю. Также обращался к главе Кабардино-Балкарии, к уполномоченному по правом детей и к президенту России", – рассказал Бронислав Шинкарев.

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии заявило, что республике не хватает катастрофически денег для обеспечения жильём сирот, продолжил он. "Не один я так страдаю, но и другие сироты. Существуют препятствие для реализации прав сирот по статье 57 Жилищного кодекса РФ о внеочередной выдаче жилой площади им, из-за того, что, как утверждают госорганы, нет финансов", – отметил Шинкарев.

В ответе министерства просвещения Кабардино-Балкарии (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которое ответственно за распределение жилья детям-сиротам, сообщается, что сводный список сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением, на 30 августа 2023 года состоит из 1511 человек. Из них 1233 человек имеют право на незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением совершеннолетия.

Порядковый номер в очереди Шинкарева – 1131.

Управление службы судебных приставов по Кабардино-Балкарии сообщило Шинкареву (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), что у приставов на исполнении находятся судебные решения по 196 сиротам. Из 90 аукционов в 2020 году 89 были признаны недействительными, отметила служба.

"В 2021 году жилыми помещениями обеспечены 73 лица из числа детей-сирот, а в 2022 – одно", – сказано в документе. Низкие темпы обеспечения сирот жильём объясняются недостаточным финансированием, пояснило ведомство.

Бронислав Шинкарев имеет право на компенсацию за неисполнение решения суда, отметил юрист Тимофей Широков.

"Подается соответствующее исковое заявление. Наряду с этим, в соответствии с КоАП можно подать заявление для возбуждения административного делам. Может быть оштрафована организация, ответственная за неисполнение. А злостное неисполнение решения суда может привести к возбуждению и уголовного дела. Следовательно, формально правовые рычаги есть, но ответственные будут ссылаться на объективные обстоятельства: они бы рады выполнить, но нет денег в бюджете. В таком случае получается вины в их действиях нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, наиболее перспективным является взыскивание путем исков компенсации за неисполнение решения. "Другой вопрос, что компенсации небольшими будут. Но при этом потребуется время, деньги, нервы для подачи в суд", – отметил Широков.

Тем не менее, он считает, что в таких ситуациях постоянное напоминание о проблеме может привести к определенным результатам, которые в России во многом зависят от настроения высшего начальства.

"Можно писать веером обращения во всевозможные организации – в прокуратуру, в суд, в республиканское правительство, главе республики, омбудсменам, в администрацию президента и к самому президенту. Всё конечно упирается в финансовые возможности. Хотя если глава Кабардино-Балкарии или тем более президент России вдруг проявят особый интерес к проблеме этой, то и деньги найдут. Решится всё в таком "режиме ручного управления", – резюмировал юрист.

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