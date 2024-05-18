Власти предложили сироте из Кабардино-Балкарии жить в интернате в ожидании квартиры

18 мая 2024, 20:56

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Временное размещение в центре адаптации предложили власти Кабардино-Балкарии инвалиду и сироте Брониславу Шинкареву, который выиграл суд с требованием обеспечить его жильем. Шинкарев намерен через суд добиваться ускорения своей очереди, где сейчас он 1100-й.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты и инвалида из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева о нарушении его жилищных прав.

7 июля 2020 года Нальчикский горсуд удовлетворил иск Шинкарева к министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарии о предоставлении ему жилья, но жилье ему так и не было предоставлено.

Брониславу Шинкареву, воспитаннику Нартановского детского дома, инвалиду детства, власти предложили временное размещение при школе-интернате после того, как он закончит учебу в университете, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Бронислав Шинкарев.

Он рассказал, что 17 мая по видеосвязи общался с исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии Алимом Бабаевым. Обсуждался ход следствия по его квартирному вопросу. После того как Нальчикский городской суд удовлетворил его иск к министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарии о предоставлении жилья, квартиру ему так и не предоставили.

Бронислав проживает в общежитии Российского университета социальных технологий, где он учится, но в следующем году он заканчивает учебу и ему придется выехать.

Бронислав рассказал, что следствие по вопросу его квартиры ведётся, одновременно власти республики ищут варианты его временного размещения. "Мне предложено поселиться в центре постинтернатовской адаптации при школе-интернате, в которой я учился. Объяснили это тем, что в республиканском бюджете не хватает средств на реализацию Федерального закона "О социальной защите детей-сирот и сирот, оставшихся без попечения родителей", и, соответственно, республика не может оперативно выполнить поручение А. И Бастрыкина", - сообщил он.

Бронислав Шинкарев рассказал, что ему также был предложен вариант получения жилищного сертификата, но от этого предложения он отказался.

"Для получения сертификата требуется, чтобы сирота имел документально подтвержденный доход не менее чем за последние двенадцать месяцев, предшествующих обращению с заявлением, и этот доход должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. А у меня пока нет таких доходов, я пока учусь, и я намерен продолжить учебу в магистратуре", - сообщил он.

По его словам представитель следствия пояснил, что суд скорее всего, не удастся выиграть. "Министерство просвещения всё делает в рамках закона, однако строительство жилья для сирот ведется в ограниченных количествах, и, значит, мне придётся ждать своей очереди".

Бронислав Шинкарев отметил, что надеется, что через суд ему удастся продвинуться в очереди. Сейчас его номер - 1110. А если его поставят в очереди с даты, когда он закончил школу-интернат, в 2016 году, это значительно ускорит получение им жилья.

На днях он написал письмо сенатору от Кабардино-Балкарии Арсену Канокову с просьбой оказать содействие сиротам Кабардино-Балкарии в обеспечении их жильем. В этом обращении Бронислав Шинкарев просит Канокова взять под личный контроль исполнение закона о предоставлении жилья детям-сиротам в Кабардино-Балкарии. По словам Шинкарева, Каноков в курсе данной ситуации, так как он раньше тоже обращался в Совет Федерации, после чего с ним встречалась помощница сенатора Джамиля Хагарова.

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