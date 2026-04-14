Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кабардино-Балкарии в этом году увеличили финансирование расходов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 200 млн до 442 млн рублей. Теперь жилищное свидетельство может получить сирота, достигший 18 лет.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.

Сироты из Кабардино-Балкарии также рассказывали о многолетних очередях на получение жилья. В частности, сирота из Нальчика Амина Тхакахова, которая через суд добилась постановки в очередь на жилье и в январе 2024 года получила от властей заверения в скорой его выдаче, позже узнала, что приоритет был отдан участникам боевых действиях против Украины.

По информации правительства региона, в ноябре прошлого года в Кабардино-Балкарии запустили систему жилищных свидетельств. Благодаря ей с начала 2026 года собственное жилье уже смогли приобрести 46 жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства республики "Интерфакс".

В 2026 году общий объем бюджетных средств на эти цели был увеличен с 200 млн до 442 млн рублей, исходя из этого, планируется обеспечить жильем не менее 180 человек.

Отмечается, что участники программы смогут сами выбрать квартиру или дом в любом населенном пункте региона. Сумма жилищного свидетельства рассчитывается по рыночной стоимости на дату его выпуска, уточнила пресс-служба.

Кроме того, теперь получить региональное жилищное свидетельство может сирота, достигший 18 лет. Ранее закон предусматривал, что на эту меру поддержки можно претендовать только с 23 лет. Нововведение позволяет молодым людям начинать самостоятельную жизнь раньше, отметили в правительстве региона.

"Кавказский узел" также писал, что временное размещение в центре адаптации предложили власти Кабардино-Балкарии инвалиду и сироте Брониславу Шинкареву, который выиграл суд с требованием обеспечить его жильем. Шинкарев на май 2024 года числился 1100-м. В ноябре 2024 года Шинкарев получил квартиру благодаря поддержке сенатора Арсена Канокова, который доплатил недостающую сумму, сообщал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".