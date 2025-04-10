Обещания властей о жилье для сироты из Нальчика остались невыполненными

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Сирота из Нальчика Амина Тхакахова, которая через суд добилась постановки в очередь на жилье и в январе 2024 года получила от властей заверения в скорой его выдаче, так и не получила обещанной жилплощади. Приоритет отдан сиротам, ставшим участниками военной операции.

"Кавказский узел" писал, что многодетная мать из Нальчика Амина Тхакахова в 2023 году через суд добилась постановки в очередь на жилье с 2003 года, с момента наступления у нее такого права - достижения 18 летнего возраста. Из-за бездействия органов опеки она не была поставлена на очередь вовремя. Суд иск удовлетворил. Тхакахову включили в сводный список под номером четыре, но квартиру пока так и не дали.

В мае 2023 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на жилье. Ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений. Оказалось, что Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, но жилье так и не было сдано. В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.



Амина Тхакахова обратилась с жалобой к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Она указала, что с тех пор, как суд удовлетворил ее исковые требования и она была поставлена в очередь на жилье под номером 4, прошло уже почти два года, но жильем она так и не была обеспечена и вынуждена снимать с детьми квартиру.

Мне стало известно, что в обход меня квартиры получают другие сироты

«На мои многочисленные обращения в Министерство просвещения и науки КБР мне отвечают, что вопрос обеспечения меня жильем будет решен в порядке очередности по мере поступления субсидий, выделяемых из федерального бюджета на эти цели и средств республиканского бюджета КБР. Тем временем я продолжаю проживать с тремя детьми на съемной квартире, очередь же моя никак не продвигается. Между тем из неофициальных источников мне стало известно, что в обход меня квартиры получают другие сироты», - рассказала Амина Тхакахова корреспонденту "Кавказского узла".

После первого обращения к руководителю СКР в январе 2024 года женщину пригласили в Министерство просвещения и науки КБР и сообщили ей, что обеспечат ее жильем в ближайшее время. Однако этого не произошло по сей день.

Более того, Тхакахова получила датированное 9-м апреля письмо за подписью заместителя председателя правительства КБР М.Хубиева, где говорится, что ее номер в очереди на жилье уже не 4, а 5 и что на 7 апреля 2025 года по городскому округу Нальчик в списке сирот на получение жилья состоят 5 граждан, принимающих участие в специальной военной операции и имеющих преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами.

«Вам будет предоставлено жилье в порядке очередности с учетом предоставления средств из федерального и регионального бюджетов», - указано в письме, копией которого располагает "Кавказский узел". Сроки, к которым может быть решен жилищный вопрос Амины Тхакаховой, в письме никак не обозначены.

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