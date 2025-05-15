«Убийства чести» на Северном Кавказе

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В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

Практика и термин

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, указывает правозащитница Светлана Анохина, шеф-редактор сайта о правах женщин в Дагестане Daptar.ru 1 .

«Ужасно, что такое понятие, как убийство чести до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым. То есть убийца говорит, что он совершил убийство чести, чтобы перетянуть на себя симпатии людей, которые могли бы в противном случае его осудить», - утверждает журналистка.

Светлана Анохина уверена, что надо отказаться от термина «убийство чести», звучащее как социально одобряемое. «Надо снимать положительные коннотации, оправдывающие такое убийство, возводящие его на уровень сакрального убийства, освященного традицией», – полагает правозащитница .

Убийства «чести»

Убийство чести — убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием, в этом контексте, обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения. Но поводом также может быть «вынесение сора из избы», например, жалоба жены на мужа, который бьет ее и/или детей, и даже просто «не подобающее поведение», когда «не так села, не так встала, не так оделась, не туда посмотрела и не то сказала» .

По мнению опрошенных проектом «Правовая инициатива» жителей Северного Кавказа, убийство по мотивам «чести» – это практика реабилитации достоинства семьи/рода посредством убийства лица, бросившего не нее пятно позора. Это или «наказание за нарушение традиционных норм», или акт очищения, смывающий позор, вину, пятно бесчестья, или как назидание с целью предотвращения случаев «непослушания» в будущем .

На убийство толкает публичность: зависимость от общественного мнения, осуждения, обсуждения, апелляция к «амбициям». Предполагается, что совершение убийства смывает позор. Однако, с другой стороны, само подобное убийство становится публичным признанием позора и греха той же самой семьей/родом .

Корни явления

Традиционное (патриархальное) кавказское общество до сих пор предусматривает коллективную ответственность, всячески сопротивляясь автономии личности. Каждый человек связан тесными узами с семьей, тейпом, селом, да и со своим народом и республикой в целом. Женщины еще более уязвимы, так как вся ее жизнь максимально подчинена мужчинам .

При этом эксперты затрудняются в обосновании источника явления «убийство чести». С одной стороны, подобные убийства существовали исторически, однако адаты, связанные с наказанием за прелюбодеяние, разврат, измену, аморальное поведение, различаясь по степени жесткости, редко приводили к убийствам .

Так, в Дагестане адаты Технуцальского наибства, Андийского наибства и ряда других предусматривали штраф, а адаты Гумбетовского наибства и других допускали более строгое наказание, вплоть до убийства . Исследователи адатов в Чеченской Республике отметили, что фактов фиксации подобного наказания в далеких исторических источниках почти нет. В большинстве случаев нарушителя заставляли жениться или девушку выдавали замуж за старика или имеющего физические или психические недостатки мужчину. Распространены были выплаты, штрафы, компенсации, изгнание из села.

Попытки связать подобные убийства с исламом также несостоятельны. Во-первых, убийства чести не фигурируют ни в преданиях (хадисах) о Пророке, ни в Коране . Во-вторых, наказание (например, за прелюбодеяние) в соответствии с исламом выносит судья, шариатский суд (смертная казнь предусмотрена за измену замужней женщины мужу и женатого мужчины – жене ). Более того, культурные корни таких убийств прослеживаются не только в Азии, где это практикуют и мусульмане, индусы и сикхи 2 , но и в странах Ближнего и Среднего Востока, Европе, Южной и Северной Америках , где подобное совершают также христиане или езиды .

Исследование, проведенное в июле 2008 года группой турецких ученых из Университета Дикле в отношении убийств во имя чести в Юго-Восточной Анатолии, показало, что такая практика не связана с отсталостью. Из всех опрошенных 60 процентов являются либо выпускниками средней школы, либо выпускниками университетов или, по крайней мере, грамотными .

Поэтому наиболее логичным выглядит комплекс причин, связанных с ощущениями потери контроля над социальными изменениями и разрушения идентичности. В этом случае обращение к своеобразной, своевольной и искаженной трактовке традиций, религии, адатов становится маскировкой (внутренним объяснением).

Чечня

В конце ноября 2008 года в двух районах Чеченской республики были обнаружены тела семи молодых девушек со следами огнестрельных ранений. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нужиев тогда двусмысленно заявил: «К сожалению, есть у нас такие женщины, которые стали забывать о кодексе поведения горянок. В отношении таких женщин их родственники - мужчины, считающие себя оскорбленными, порой совершают самосуды».

Позже, более определенно высказался Рамзан Кадыров: «Согласно нашим обычаям, если женщина ведет распущенную жизнь, если она спит с мужчиной, то убивают их обоих» . Однако позже на расширенном совещании правительства и глав районных и городских администраций Кадыров сказал, что «Действия убийц, кто бы они ни были, не могут быть оправданы никакими традициями. Тем более, что таких традиций нет ни в обычаях народа, ни в исламе».

А в интервью «Комсомольской правде» в том же году глава Чечни рассуждал: «Женщина должна знать свое место [...] Женщина должна дарить любовь нам [...] Собственностью должна быть женщина. А мужчина - собственник […] Бывает такое: брат сестру убил, муж - жену [...] Как президент я не могу допустить, чтобы убивали. Вот пусть и не носят шорты».

В докладе Комитета «Гражданское содействие»* и ПЦ «Мемориал»* 2014 года отмечалось, что в последние годы мужчины расправляются со своими родственницами даже за весьма незначительные отступления от «норм поведения чеченской девушки».

В июле 2017 года в докладе о преследовании ЛГБТ** на Северном Кавказе были приведены три истории преследования квир-женщин, но отмечалось, что информация о внесудебных казнях над квир-женщинами из Чечни были известны правозащитникам уже до этого.

«Правовая инициатива» 6 декабря 2018 года опубликовала доклад «Убитые сплетнями». Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Кавказе», рассказывающий о судьбе женщин, причинах подобных убийств и факторах сохранения этого обычая. В Чечне нет так называемых «убийств чести», поскольку в республике отсутствуют безнравственные женщины, - заявил в свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя доклад.

В июне 2020 года в Гудермесе супруг убил 23-летнюю жену. Похороны погибшей прошли ночью. После резонанса в соцсетях прокурор Чечни начал проверку и тело женщины эксгумировали. Мать умершей заявила после эксгумации, что видела шрам и кровоподтеки на теле дочери, но вскоре на встрече в мэрии Гудермеса с участием главы Чечни извинилась за эти слова. Извинения принес и дядя умершей, это было показано в эфире чеченской гостелекомпании. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти на эксгумированном теле нет. Мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот силовик. Пользователи соцсетей обратили внимание, что похороны прошли ночью, хотя в республике такое не практикуется. Имам, который совершал похоронный обряд, объяснил это жаркой погодой. Эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что руководству республики не выгодно расследование, которое может доказать вину силовика, а также то, что Кадыров и его приближенные идейно демонстрируют идейную терпимость к насилию над женщинами.

Дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова Халимат Тарамова была вынуждена бежать из Чечни из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией. В Чечне девушке грозило убийство за то, что "вынесла сор из избы”. Полицейские из Дагестана и Чечни 10 июня пришли в махачкалинскую квартиру-шелтер и вывезли Чечню Халимат Тарамову, ее подруга из Перми оставлена на свободе в Махачкале. Тарамова была передана родственникам в Чечню, связи с ней нет, указала представитель правозащиты. 4 сентября Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором заверила, что с ней все в порядке, попросила не распространять ложные слухи и оставить ее и ее семью в покое. Эксперты и пользователи соцсетей посчитали это видо постановочным, хотя бы потому, что записано оно было в кабинете главы МВД Чечни.

Ингушетия

В 2011 году советник главы Ингушетии Артем Перехрист утверждал, что результаты расследования «Правовой инициативы» не имеют под собой никаких оснований так как «На Северном Кавказе, в том числе в Ингушетии, нет пещерных людей. [...] Здесь гостеприимные люди, которые покажут быт и традиции, расскажут о том, что регионы Северного Кавказа — это, в первую очередь, часть светского государства, в котором не приемлют нарушение прав человека» .

Вряд ли он не знал о нашумевшем убийстве чести в 2010 году, когда 24-летний Тархан Оздоев убил свою двоюродную сестру и двух ее дочерей потому что ему не нравилось, что его родственницы ходят по улицам с открытыми лицами, улыбаются и свободно общаются с односельчанами . Приговором суда Оздоеву было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

А за несколько месяцев до отповеди Перехриста суд приговорил к восьми годам заключения жителя Ингушетии, признав его виновным в убийстве 31-летней дочери. То, что это было «убийство чести», сообщил тогда источник в полиции.

Марем Алиева бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой Алиевой. 25 сентября 2019 года стало известно, что ЕСПЧ объединил жалобу Елизаветы Алиевой на свое похищение с жалобой на убийство сестры.

7 февраля 2020 года Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. Оперативная съемка была выложена в интернет. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.

Дагестан

17 января 2020 года Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил жителя Дагестана к 9,5 года колонии строгого режима за убийство сводной сестры. Суд установил, что он нанес ей смертельные ножевые ранения, когда находился в доме у родственников. Сам осужденный заявил, что девушка не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж.

В целом эксперты в Дагестане отмечают, что убийства чести в Дагестане являются явлениями редкими, но не исключительными. При этом оценить его масштабы и динамику невозможно из-за отсутствия статистики. А точной статистики таких убийств не существует, поскольку такие преступления не фиксируются или вообще скрываются.

Табу

В исследовании «Правовой инициативы» было выявлено 33 случая убийств по мотивам «чести» за период с 2012 по 2017 год. 22 случая было обнаружено в Дагестане, 2 – в Ингушетии и 9 – в Чечне. Всего за это время было убито 39 человек, из них 36 женщин и трое мужчин. В 3 случаях потерпевшими выступили двое – мужчина и женщина; в одном случае было убито 3 женщины и еще в одном случае – 2. Отмечено, что реальное число таких убийств гораздо больше, чем задокументировано в исследовании. Анализируя материалы интервью с респондентами и экспертами, авторы заключают, что тема убийств «чести» крайне табуирована и закрыта для широкого обсуждения 3 .

Домашнее насилие и “убийства чести”

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в котором представлены результаты исследования, проведенного в 2022-2023 годах, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Чечне и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. В комментарии “Кавказскому узлу” правозащитница Саида Сиражудинова отметила, что в Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов. В Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание.

В Назрани в декабре 2023 года было обнаружено тело женщины, расследуется дело об убийстве, отчиталось следствие. По данным источников, тело было лишено головы и рук, правозащитники не исключают, что женщина стала жертвой домашнего насилия или убийства чести.

Кристина Кокова родом из подмосковной Лобни была убита, когда в сентябре 2024 года поехала в Чечню, чтобы увидеться с дочерью. После замужества и переезда в республику Кокова родила дочь, но стала жаловаться на давление со стороны свекрови и физическое насилие от мужа. Она разошлась с мужем и вернулась к матери, но жить с дочерью ей не давали, родственники супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. После того как Кристина пропала со связи, ее мать связалась с отцом ее бывшего мужа, тот заявил, что Кристина "ушла", однако позже дал признательные показания, что невестка "аморально вела себя", поэтому он ее задушил и сжег тело дотла. А останки выкинул в реку, сообщила правозащитная группа "Марем". В феврале 2025 года обвиняемый в убийстве Кристины Коковой отправился в зону военной операции. По мнению правозащитников, опрошенных “Кавказским узлом”, практика отправки в зону СВО подсудимых и обвиняемых порождает чувство безнаказанности и ведет к повышению рисков для женщин, подвергающихся домашнему насилию. По их мнению, семья убитой в Чечне Кристины Коковой может столкнуться с противодействием, если будет требовать наказания.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. после этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести”. Ее подруга Лена Патяева организовала кампанию с требованием расследования исчезновения Седы. В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. Спустя год после исчезновения, Лена Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с похищением своей подруги Седы Сулеймановой. Следственный комитет переадресовал в чеченское управление ее просьбу взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербург. Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов инициировать проверку в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой. В январе 2025 года Патяева направила в Генпрокуратуру жалобы на бездействие следователей, а в мае передала в приемную президента России пяти тысяч подписей в подписных листах и двух тысяч электронных подписей с требованием расследовать дело Седы Сулеймановой.

Эвакуация как возможный способ спасения

В ноябре 2023 года правозащитники команды Ad Rem опубликовали доклад доклад "Эвакуация пострадавших от семейного насилия из республик Дагестан, Ингушетия и Чечня", в котором отметили, что проблема семейного насилия в регионах охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести".

Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики занимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали правозащитники доклад коллег о жертвах насилия на Северном Кавказе.

В апреле 2021 года 22-летняя уроженка Дагестана Милана Магомедова, столкнувшаяся с психологическим насилием в семье родителей, получила от родственников угрозы убийством после того, как сбежала в другой город. Об этом она рассказала интервью издание E1.ru.

Девушку, приехавшую из Швеции в Дагестан к родственникам, насильно удерживали в доме, вынуждая согласиться выйти замуж за неизвестного ей мужчину. После ее отказа родственники пригрозили девушке убийством. Она смогла покинуть Россию, связавшись с правозащитниками.

В феврале 2025 года 24-летняя жительница Чечни Эльза Солтаева сбежала из дома из-за насилия со стороны мужа и отца. Она заявляла об угрозах убийством. В Казахстане она была задержана полицией, но вскоре отпущена и сопровождена в безопасное место. Ситуации с ее задержанием во многом разрешилась благодаря широкой огласке.

Заявления девушек, сбежавших из регионов Северного Кавказа, об угрозе со стороны их родственников зачастую имеют под собой веские основания, а возвращение беглянок домой почти всегда приводит к их дальнейшей дискриминации сообществом, уверены правозащитники.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

Примечания