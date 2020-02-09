Жительница Ингушетии убита после утечки оперативной съемки о задержании шантажиста

09 февраля 2020, 02:05

После попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к преступной группе шантажистов, в интернете появилось видео, снятое оперативниками. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса.

Ингушские силовики расследуют дела о преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Один из задержанных 2 октября 2019 года сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. После побега арестанта МВД Ингушетии прекратило полномочия начальника конвоиров - главы Сунженского отдела полиции. В конце января суд в Назрани назначил четыре года колонии одному из участников преступной группы, которая пять лет вымогала деньги у женщины.

В Магасе найдена мертвой с ножевыми ранениями женщина, которая находилась в одной квартире с Исой Альтемировым во время операции сотрудников правоохранительных органов, сообщает 8 февраля "Бакъдар".

По подозрению в убийстве жительницы Ингушетии задержан 37-летний местный житель, который является ее братом, пишет "Газета.ру".

По данным издания, мужчина увидел в социальных сетях видео, снятое силовиками во время задержания Исы Альтемирова. Среди людей, которые были сняты сотрудниками правоохранительных органов в квартире, житель Ингушетии узнал свою сестру.

Мужчина пришел к своей родственнице, у них возник конфликт, так как, по его мнению, она опозорила честь семьи, связавшись с Альтемировым. В результате конфликта он тремя ударами ножа зарезал сестру, сообщает издание.

Спустя некоторое время после совершения преступления мужчина сам явился в правоохранительные органы и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На сайте Министерства внутренних дел по республике Ингушетия по данным на 02.05 мск сегодня, 9 февраля сведений об этом преступлении нет.

Напомним, что "убийства чести" были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября 2019 года. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Ужасно, что такое понятие, как "убийство чести", до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина.