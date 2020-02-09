Видео задержания Альтемирова вызвало споры в Instagram

09 февраля 2020, 19:02

Силовики подбросили пакет в карман одного из задержанных в квартире, где находилась жертва совершенного позднее "убийства чести", заметили на снятом силовиками в Назрани видео пользователи соцсети. Запись недостаточно качественная, чтобы утверждать это, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи. Именно утечка видео спровоцировала "убийство чести", предположили пользователи соцсетей.

Иса Альтемиров погиб при задержании 7 февраля при падении из окна. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. По версии силовиков, Альтермиров был причастен к преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, члены группировки соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Один из задержанных 2 октября 2019 года сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. В конце января суд в Назрани приговорил одного из участников преступной группы к четырем годам колонии.

Фрагмент снятого оперативниками видео был размещен 8 февраля в Instagram-паблике "ЧП Ингушетия", насчитывающем 31 тысячу подписчиков. "Бдительный подписчик заметил на видео с места попытки задержания Исы Альтемирова, как сотрудник, что-то подкидывает в карман мужчине, который находился в квартире", - говорится в аннотации к видео.

Кадры опубликованного видео позволяют предположить, что силовик, подходящий к лежащему на полу лицом вниз мужчине, держит в руке небольшой предмет белого цвета. Он изучает карманы куртки лежащего мужчины, после чего в кадр попадают его руки, и видно, что в руках силовика ничего нет.

Публикация набрала к 18.58 мск 9 февраля 16,3 тысячи просмотров, под ней размещено 183 комментария. Авторы некоторых из них сочли правдоподобной версию о том, что силовик подбросил в карман задержанного пакетик. "Наркотики подкинули", - предположил btanzilya. "Сами себя сдали", - прокомментировал видео оперативников aslan_bandit. "Сами себя выдали", - согласился bulguchev.

"Опер, ты попался", - заметил kharsiev. "Правильно, че с этими [людьми] церемониться", - написал evlo_ikra. "Реально подкинул", - высказал свое мнение zementirodys. "Правильно сделали, не надо совращать шантажом чужих жён", - написал foksnamars.

Другие участники обсуждения указали, что видео плохого качества не позволяет наверняка утверждать, что силовик что-то держал в руке и подбросил этот предмет в карман задержанного. "Ничего не видно, это перчатки на нём белые", - написал, в частности, hgftyjbvgf. "Там на сто процентов ничего не видно", - согласилась zalinagazdieva483. "Я не увидел, чтобы там подкинули что-то", - написал abu_ali222105.

"Скоро найдется и бдительный подписчик, который увидит, как его (задержанного) выкидывают из окна", - иронически заметила bellka.irs. "Никто ничего не подкинул, они делают свою работу хорошо, молодцы", - заступился за силовиков gazdiev116. "Да нет там вроде бы ничего! перчатка окрашена так", - согласился samira_samir36.