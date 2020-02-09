Пользователи соцсетей потребовали наказать силовиков после "убийства чести" в Ингушетии

09 февраля 2020, 06:04

Житель Ингушетии убил сестру после утечки видео оперативной съемки задержания Исы Альтемирова в Интернет, отметили пользователи Facebook и Instagram. Именно утечка спровоцировала его, считают комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к преступной группе шантажистов, в интернете появилось видео, снятое оперативниками. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.

7 февраля Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса.

Пользователи группы "ЧП Ингушетия" в соцсети Instagram раскритиковали силовиков за обнародование видео, после которого житель Ингушетии убил свою сестру, посчитав ее присутствие в квартире с Исой Альтемировым, еще одним мужчиной и женщиной "позором семьи". Информация об этом была опубликована в группе 8 февраля и по данным на 06.04 мск сегодня, 9 февраля набрала 256 комментариев и 400 лайков.

"На вас смерть! Чтобы она не делала, вы, как мусульмане, должны были лицо закрыть! Грех на вас!", - написал mmmmm_iuu.

"Этой съемкой они довели ее брата до этого. Пусть это будет на их совести", - отметил _forever_111_.

"Надо было скрыть этих женщин, Аллах их сам бы наказал, а тут и брат пострадал, убив сестру, не дай Аллах никому такого не желаю, даже врагу", - написал foksnamars.

"Если бы это видео не распространили бы, может, обошлось бы", - предположила farizacurueva.

"Кровь этой женщины также на всех, кто снимал и распространял эти видео, а он перед Всевышним совершил убийство, он же не по шариату это сделал. И то, что она просто находилась в этой квартире, ничего не значило", - считает nohchi_nnn.

"Пусть это будет на совести тех, кто их снимал. У меня просто нет слов", - написал khamidovah.

Пользователь Instagram gold100dollars предложил наказать тех, кто распространил оперативную съемку. "Я не ее родственник, просто считаю, что это неправильно, никто из нас не знает, что ожидает нас", - добавил он.

"Я, конечно, понимаю, что все делается на эмоциях! Но зачем было снимать этому [силовику] лица женщин, знают же, что это у нас нехорошо кончается! Она же могла покаяться, стать на праведный путь!" - возмущается islam_06_18.

Раскритиковали действия силовиков и обнародование съемки в Интернете и пользователи Facebook, оставившие комментарии под публикацией пользователя Шамила Булгучева, которая набрала по данным на 06.04 мск сегодня, 9 февраля 68 комментариев, 19 отметок "Нравится", две отметки "Ух ты!" и две отметки "Возмутительно".

"Не надо было это на весь показывать, братья или муж разобрались потихоньку!" - написал Руслан-Саид.

"Зачем снимать этих женщин и выкладывать в сеть?" - задается вопросом Rustam Ingush.

"Подстрекательство к убийству, оперативников ждет служебная проверка со всеми вытекающими оттуда последствиями", - предположил Магомед Манкиев.

"Эти [силовики], их нужно сажать и увольнять всех, кто причастен... Они знали, чем кончится это, если выложат в Интернет. Могли бы по-другому решить", - предложил Severnoe Siyanie.

"Вот я в недоумении. Как оперативная съемка оказалась в Интернете!?" - спрашивает Гера Гер.

"Это видео стоило девушке жизни. Ее убили. Зная наши законы, не думаю, что надо было выкладывать это на общее обозрение. Люди посмотрели, обсудили и забыли. А девушку не вернуть. Как бы она не была, что бы она там не делала, мы не знаем, при каких обстоятельствах она там оказалась. Этому брату после ничего и не оставалось сделать, как только убить", - написала Сата Хоашал.

Напомним, что ингушские силовики расследуют дела о преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Один из задержанных 2 октября 2019 года сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. После побега арестанта МВД Ингушетии прекратило полномочия начальника конвоиров - главы Сунженского отдела полиции. В конце января суд в Назрани назначил четыре года колонии одному из участников преступной группы, которая пять лет вымогала деньги у женщины.