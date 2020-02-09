09 февраля 2020, 06:04
Пользователи соцсетей потребовали наказать силовиков после "убийства чести" в Ингушетии
Житель Ингушетии убил сестру после утечки видео оперативной съемки задержания Исы Альтемирова в Интернет, отметили пользователи Facebook и Instagram. Именно утечка спровоцировала его, считают комментаторы.
Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к преступной группе шантажистов, в интернете появилось видео, снятое оперативниками. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.
7 февраля Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса.
Пользователи группы "ЧП Ингушетия" в соцсети Instagram раскритиковали силовиков за обнародование видео, после которого житель Ингушетии убил свою сестру, посчитав ее присутствие в квартире с Исой Альтемировым, еще одним мужчиной и женщиной "позором семьи". Информация об этом была опубликована в группе 8 февраля и по данным на 06.04 мск сегодня, 9 февраля набрала 256 комментариев и 400 лайков.
"На вас смерть! Чтобы она не делала, вы, как мусульмане, должны были лицо закрыть! Грех на вас!", - написал mmmmm_iuu.
"Этой съемкой они довели ее брата до этого. Пусть это будет на их совести", - отметил _forever_111_.
"Надо было скрыть этих женщин, Аллах их сам бы наказал, а тут и брат пострадал, убив сестру, не дай Аллах никому такого не желаю, даже врагу", - написал foksnamars.
"Если бы это видео не распространили бы, может, обошлось бы", - предположила farizacurueva.
"Кровь этой женщины также на всех, кто снимал и распространял эти видео, а он перед Всевышним совершил убийство, он же не по шариату это сделал. И то, что она просто находилась в этой квартире, ничего не значило", - считает nohchi_nnn.
"Пусть это будет на совести тех, кто их снимал. У меня просто нет слов", - написал khamidovah.
Пользователь Instagram gold100dollars предложил наказать тех, кто распространил оперативную съемку. "Я не ее родственник, просто считаю, что это неправильно, никто из нас не знает, что ожидает нас", - добавил он.
"Я, конечно, понимаю, что все делается на эмоциях! Но зачем было снимать этому [силовику] лица женщин, знают же, что это у нас нехорошо кончается! Она же могла покаяться, стать на праведный путь!" - возмущается islam_06_18.
Раскритиковали действия силовиков и обнародование съемки в Интернете и пользователи Facebook, оставившие комментарии под публикацией пользователя Шамила Булгучева, которая набрала по данным на 06.04 мск сегодня, 9 февраля 68 комментариев, 19 отметок "Нравится", две отметки "Ух ты!" и две отметки "Возмутительно".
"Не надо было это на весь показывать, братья или муж разобрались потихоньку!" - написал Руслан-Саид.
"Зачем снимать этих женщин и выкладывать в сеть?" - задается вопросом Rustam Ingush.
"Подстрекательство к убийству, оперативников ждет служебная проверка со всеми вытекающими оттуда последствиями", - предположил Магомед Манкиев.
"Эти [силовики], их нужно сажать и увольнять всех, кто причастен... Они знали, чем кончится это, если выложат в Интернет. Могли бы по-другому решить", - предложил Severnoe Siyanie.
"Вот я в недоумении. Как оперативная съемка оказалась в Интернете!?" - спрашивает Гера Гер.
"Это видео стоило девушке жизни. Ее убили. Зная наши законы, не думаю, что надо было выкладывать это на общее обозрение. Люди посмотрели, обсудили и забыли. А девушку не вернуть. Как бы она не была, что бы она там не делала, мы не знаем, при каких обстоятельствах она там оказалась. Этому брату после ничего и не оставалось сделать, как только убить", - написала Сата Хоашал.
Напомним, что ингушские силовики расследуют дела о преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Один из задержанных 2 октября 2019 года сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. После побега арестанта МВД Ингушетии прекратило полномочия начальника конвоиров - главы Сунженского отдела полиции. В конце января суд в Назрани назначил четыре года колонии одному из участников преступной группы, которая пять лет вымогала деньги у женщины.
Напомним, что "убийства чести" были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября 2019 года. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Ужасно, что такое понятие, как "убийство чести", до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина.