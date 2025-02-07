Побег Эльзы Солтаевой

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Эльза Солтаева, 24-летняя жительница Чечни, сбежала 3 февраля 2025 года из дома из-за насилия со стороны мужа и отца. В Казахстане она была задержана полицией, но вскоре отпущена и сопровождена в безопасное место. Ситуации с ее задержанием во многом разрешилась благодаря широкой огласке.

В полиции поселка Доссор

5 февраля 2025 года правозащитная группа "Марем" сообщила о задержании в казахстанском поселке Доссор сбежавшей от домашнего насилия жительницы Чечни Эльзы Солтаевой .

Правозащитница и основательница группы "Марем" Светлана Анохина на своей странице в Facebook* написала, что Солтаева рассказала правозащитникам о том, что ее с детства избивали и насильно выдали замуж, а ее муж не давал ей уйти .

На опубликованном в Telegram-канале Марем видео Эльза сообщила, что ей 24 года, она сбежала из дома 3 февраля 2025 года "из-за недопонимания и домашнего насилия". Во второй части видео активист Владислав Хорев, который помогал Эльзе с побегом, заявил, что "документы Эльзе не выдают, так как сказали, что нужно встретиться с родственниками, а она этого не хочет, так как боится, что ее могут убить". По словам Хорева, их намерены отвезти в Атерау, где уже находятся "опера". И Солтаева, и Хорев на записи заявляют, что им нужна помощь адвокатов и огласка.

Хорев также опубликовал на своей странице в Instagram* сторис, в котором сообщил, что полиция незаконно задержала их в Доссоре. "Я ей помог переехать в Казахстан, здесь ее преследуют родственники", - сообщил Хорев, добавив, что она этого не хочет встречаться с родственниками, “так как боится, что ее могут убить".

Ранее, 4 февраля 2025 года, на форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" было опубликовано объявление о пропаже Эльзы Солтаевой. В нем указано, что она пропала из дома в Ножай-Юрте 3 февраля, размещено ее фото в той же одежде, в которой она находится в Казахстане.

В полиции Эльзе Солтаевой сказали, что собирают документы, которые “нужны будут чеченскому оперу” и пообещали отпустить. Telegram-канал Марем процитировал слова сотрудника полиции Казахстана, о том, что она в любом случае с ними встретится, “но по нашему законодательству они не могут вас без вашего добровольного согласия запихнуть в машину. Мы просто так стоять, смотреть не будем на это” .

Через два часа с Эльзой связался адвокат, найденный при помощи широкой огласки ее случая, и она была отпущена из полиции. Солтаева сообщила, что по собственному желанию, добровольно покинула полицейский участок и направилась в город Актобе.

Вопросы правозащитников

Как сообщил представитель Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), на вопрос о причинах задержания Эльзы Солтаевой, которая законно пересекла границу, начальник местного РОВД ответил, что на нее поступила ориентировка в три района области и они должны были отреагировать. Затем он сказал, что родственники за ней едут, поскольку это «утеря родственных связей» .

Журналистка Евгения Балтатарова сообщила, что Эльза Солтаева перешла границу легально и оснований для ее депортации в Россию нет. “Девушка по совету правозащитников написала прошение об убежище и направила его начальнику полиции", – сообщила она, уточнив, что по Женевской Конвенции, которую ратифицировал Казахстан, выдворять человека, просящего убежище нельзя .

Однако правозащитники высказали опасения, что оставаться в Казахстане для нее небезопасно. Они отметили, что некоторые действия полицейских, “слишком похожи на поведение российских полицейских, которые никогда не стремятся защитить женщин” особенно, “когда дело касается Северного Кавказа - спешат передать девушку родственникам "на разговор" .

Правозащитники, опрошенные "Кавказким узлом", отметили в целом, что хотя у Эльзы Солтаевой есть все основания просить статус беженца в Казахстане, но получить его сложно, государственные органы тесно сотрудничают с Россией, а большая вайнахская диаспора в стране расширяет родственникам девушки возможности найти ее.

Безопасное место

6 февраля 2025 года Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности сообщило, что Солтаева добралась до безопасного места и планирует обратиться к властям Казахстана с просьбой о статусе беженки

КМБПЧ информировало, что в ночь на 6 февраля Солтаеву и Хорева на подъезде к Актобе вновь остановили полицейские. Также силовики остановили ехавшую позади машину с людьми из Чечни. Полицейские посоветовали Солтаевой и Хореву ехать в другой город ради безопасности. "Они согласились с рекомендацией и покинули Актобе", - указано в сообщении.

Силовики дали им в сопровождение патрульную машину. За время, которое Солтаева и Хорев добирались до убежища, их, сменяясь, сопровождали восемь экипажей .

Днем 6 февраля 2025 года Хорев на своей странице в Instagram* подтвердил, что он и Эльза на свободе, но не может привести дополнительные подробности.

7 февраля 2025 года Солтаева выпустила видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто оказывал ей помощь. "Я хочу сказать всем спасибо огромное, благодарю вас всех, кто за меня переживал, поддерживал. Я нахожусь в безопасном месте. Не переживайте, все хорошо, как видите, жива-здорова". Правозащитники отметили, что огласка ситуации помогла спасти девушку .

Ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В 2023 году президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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