Солтаева сочла безопасным свое убежище

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Уроженка Чечни Эльза Солтаева, сбежавшая в Казахстан от домашнего насилия, сообщила, что находится в безопасности. Огласка ситуации помогла спасти девушку, которую избивали отец и муж, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, 5 февраля задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь. В тот же день полицейские отпустили Солтаеву, но ей угрожает опасность, заявили правозащитники. 6 февраля казахстанские правозащитники сообщили, что она при помощи полиции доехала до убежища, силовики сопровождали ее до места и остановили машину с людьми из Чечни, которые преследовали Эльзу. Уроженка Чечни намерена обратиться к властям Казахстана с просьбой о статусе беженки.

Получить статус беженца в Казахстане сложно, и хотя у Эльзы Солтаевой есть все основания просить его, государственные органы тесно сотрудничают с Россией, а большая вайнахская диаспора в стране расширяет родственникам девушки возможности найти ее, указали правозащитники.

Эльза Солтаева выпустила сегодня короткое видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто оказывал ей помощь. "Я хочу сказать всем спасибо огромное, благодарю вас всех, кто за меня переживал, поддерживал. Я нахожусь в безопасном месте. Не переживайте, все хорошо, как видите, жива-здорова", - заявила она на видео, которое опубликовала правозащитная группа "Марем" в своем Telegram-канале.

Правозащитники выразили надежду, что Эльза Солтаева, которая "много лет она терпела систематическое насилие - сначала со стороны отца, потом мужа" "наконец-то может отдохнуть".

Они указали, что огласка ситуации помогла спасти девушку. "Мы не знаем, что сейчас было бы с Эльзой, если бы родственники забрали ее. Но сама она говорила, что ждет от них самого страшного. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию об Эльзе. Это очень помогло - казахстанские правозащитники включились в дело в течение нескольких часов. У Эльзы был адвокат. И ваша поддержка. Такие вещи действительно спасают жизнь людям", - указано в сообщении.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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