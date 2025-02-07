RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:52, 7 февраля 2025

Солтаева сочла безопасным свое убежище

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео от 05.02.25, https://t.me/marem_group/980.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Эльза Солтаева, сбежавшая в Казахстан от домашнего насилия, сообщила, что находится в безопасности. Огласка ситуации помогла спасти девушку, которую избивали отец и муж, указали правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, 5 февраля задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь. В тот же день полицейские отпустили Солтаеву, но ей угрожает опасность, заявили правозащитники. 6 февраля казахстанские правозащитники сообщили, что она при помощи полиции доехала до убежища, силовики сопровождали ее до места и остановили машину с людьми из Чечни, которые преследовали Эльзу.  Уроженка Чечни намерена обратиться к властям Казахстана с просьбой о статусе беженки.

Получить статус беженца в Казахстане сложно, и хотя у Эльзы Солтаевой есть все основания просить его, государственные органы тесно сотрудничают с Россией, а большая вайнахская диаспора в стране расширяет родственникам девушки возможности найти ее, указали правозащитники.

Эльза Солтаева выпустила сегодня короткое видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто оказывал ей помощь. "Я хочу сказать всем спасибо огромное, благодарю вас всех, кто за меня переживал, поддерживал. Я нахожусь в безопасном месте. Не переживайте, все хорошо, как видите, жива-здорова", - заявила она на видео, которое опубликовала правозащитная группа "Марем" в своем Telegram-канале.

Правозащитники выразили надежду, что Эльза Солтаева, которая "много лет она терпела систематическое насилие - сначала со стороны отца, потом мужа" "наконец-то может отдохнуть". 

Они указали, что огласка ситуации помогла спасти девушку. "Мы не знаем, что сейчас было бы с Эльзой, если бы родственники забрали ее. Но сама она говорила, что ждет от них самого страшного.  Спасибо всем, кто помогал распространять информацию об Эльзе. Это очень помогло - казахстанские правозащитники включились в дело в течение нескольких часов. У Эльзы был адвокат. И ваша поддержка. Такие вещи действительно спасают жизнь людям", - указано в сообщении.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
01:30, 7 февраля 2025
Правозащитницы сочли Казахстан опасной страной для Эльзы Солтаевой
Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971.
21:37, 6 февраля 2025
Силовики помогли Эльзе Солтаевой добраться до убежища в Казахстане
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео от 05.02.25, https://t.me/marem_group/980.
19:05, 5 февраля 2025
Эльза Солтаева отпущена из полиции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая против практики разлучения детей с матерями на Кавказе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
06 февраля 2025, 11:10
Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

Птицы в "Сафари-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
06 февраля 2025, 10:39
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафари-парке"

Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше