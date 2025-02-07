Правозащитницы сочли Казахстан опасной страной для Эльзы Солтаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Получить статус беженца в Казахстане сложно, и хотя у Эльзы Солтаевой есть все основания просить его, государственные органы тесно сотрудничают с Россией, а большая вайнахская диаспора в стране расширяет родственникам девушки возможности найти ее.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, 5 февраля задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь. В тот же день полицейские отпустили Солтаеву, а 6 февраля помогли ей добраться до убежища. Правозащитники уверены, что Эльзе угрожает опасность. Уроженка Чечни намерена обратиться к властям Казахстана с просьбой о статусе беженки

Оставаться в Казахстане надолго для Эльзы Солтаевой рискованно, ее выдача в Россию из этой страны не исключена, считает правозащитница Светлана Анохина. «Граница слишком большая с Россией, они слишком близко от российской границы и в Казахстане и в целом Казахстан по моим ощущениям посматривает в сторону России. При этом там огромная вайнахская диаспора», - перечислила она факторы риска.

Правозащитница уверена, что огласка в случае с Эльзой помогла ее освободить. «Я сначала обнаружила в чеченских пабликах информацию о том, что девушка пропала и ее ищут. Потом связалась с (Владиславом) Хоревым, узнала, что это он помогал Эльзе бежать, но мы никуда не выдавали информацию, пока их не остановили сотрудники полиции. Тогда уже стало понятно, что без вмешательства сверху ничего не разрешится, что опасность слишком велика. Мы точно взвесили, посоветовались с ним, обсудили между собой и решили, что нужна информационная поддержка. Дело дошло до представителя бюро по беженцам ООН, появились адвокаты. В конце концов, из полиции (Солтаеву) отпустили, огласка сыграла решающую роль», - рассказала Анохина корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению Анохиной, Эльзу могут устроить в кризисный центр в Казахстане, но правозащитница затруднилась сказать, дадут ли ей в этой стране убежище. «На территории Европы есть у нее шанс: известен случай, когда турчанка запросила убежища в одной из стран Европы, доказала, что она женщина, оказавшаяся в ситуации домашнего насилия, что ей грозит расправа, и ей дали убежище. Но до Европы надо еще добраться. У Эльзы, как и у большинства чеченок, нет возможности получить свой загранпаспорт», - пояснила она.

Координатор движения “Марем” Катерина Нерозникова согласна с мнением, что огласка в случае с Эльзой Солтаевой сыграла решающую роль. «Казахстанские правозащитники быстро включились, начали распространять информацию,помогли найти адвоката. Я не знаю, что было бы, если бы не огласка. Скорее всего, просто на выходе из полицейского участка встретили бы ее родственники, посадили в машину, а дальше мы бы могли о ней и не услышать больше никогда. Нет, огласка не увеличила риски мести», - полагает она.

Нерозникова затруднилась сказать о том, может ли полиция в Казахстане сотрудничать с российской полицией вне правовых процедур.

«Но могу точно сказать, что рядовому полицейскому в случае, когда женщина бежит от кого-то из родственников, всегда проще всего проигнорировать, избавиться от нее как от потенциальной проблемы. Это такая вещь, которая не зависит ни от национальности полицейского, ни от страны зачастую. В наших кейсах, когда девушки с Северного Кавказа попадали в отделения полиции внутри России, их отдавали родственникам русские (сотрудники)», - пояснила Нерозникова корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее мнению, вопрос безопасности жертвы домашнего насилия может решиться на уровне ООН. «Я надеюсь, что в ее случае получится обеспечить защиту при содействии международного органа права, благо, в Казахстане представительство ООН активно работает», - считает Нерозникова.

Руководитель казахстанского правозащитного движения «Не молчи» Динара Смаилова, которая помогала в огласке дела Солтаевой, сообщила, что Эльза переезжает из города в город. Ее сопровождает полиция и это, по словам правозащитницы, знак того, что родственники Солтаевой вышли на связь с местными правоохранителями.

«Я не буду говорить, в каких городах, но везде их сопровождает полиция. Практически там уже было восемь машин разных: как только они доезжают до какого-то региона или города, машина меняется и дальше их сопровождает. Их, по-моему, дважды задерживали уже, но отпускали после этого. Я так поняла, что ее родственники уже давно на связи с полицейскими, и поэтому полиция сопровождает их везде. Они говорят, что это якобы для ее безопасности, но у нас есть очень большие сомнения в этом. Гораздо опаснее, мне кажется, когда полиция знает, где они», - рассказала Смаилова корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам казахстанской правозащитницы, у них были варианты укрытия для Солтаевой, но ни один из них не сочли достаточно безопасным. «Нам несколько частных лиц предложили укрытие, но сейчас это невозможно: везде полиция за ними едет, и они сразу узнают ее адрес, и мы опасаемся, что передадут его родственникам. Ночью мы обращались в один из кризисных центров, пришлось разбудить сотрудника подразделения по защите женщин от насилия, она помогла связаться с кризисным центром. Хотели ее туда устроить, но Эльза отказалась, - в принципе правильно, потому что у нас тоже мало доверия государственным органам», - пояснила Смаилова.

Она сообщила также, что с Солтаевой связалась еще одна правозащитная организация. «Надеюсь, что это международная организация, нам пока не говорят, кто. Возможно, им помогут, но я знаю, что на сегодняшний день они планируют попросить убежище в Казахстане. По поводу политического убежища, сделано такое заявление, что она будет просить политическое убежище в Казахстане, но у меня также очень сильные сомнения по этому поводу, потому что в Казахстане очень сложно получить политубежище, не только таким, как Эльза», - сказала Смаилова.

Говоря об эффективности обращения в структуры ООН, она также выразила сомнения. «Сомневаюсь что Казахстан примет какие-то рекомендации ООН. Потому что очень много было моментов когда ООН делали заявления, давали рекомендации, их просто игнорировали в Казахстане», - посетовала Смаилова.

Правозащитница подчеркнула, что Казахстан в настоящее время тесно сотрудничает с Россией. «Мы очень хорошо осознаем и понимаем, что если Эльза окажется в руках своих родственников в России, в Чечне, она погибнет. Мы не питаем никаких иллюзий абсолютно», - заключила Динара Смаилова.

Возможности организаций, которые защищают права женщин в Казахстане, ограничены, отметила президент Центр исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова.

«Мы сами видим, что работают они в сложной обстановке, полиция не понимает жертв насилия, они чаще всего принимают сторону мужчин. Местные правозащитницы там работают не в таких опасных условиях, как у нас, но тоже в сложной обстановке», - указала она.

По мнению Сиражудиновой, без помощи государства правозащитным организациям сложно обеспечить реальную безопасность жертвы насилия. «Поэтому, для женщин, - и не только, для всех, кто в опасности по разным причинам, - необходимо, чтобы сохранялись пути получения убежища там, где их реально защитят», - подчеркнула она.

У Солтаевой достаточно оснований для просьбы о защите, отметила правозащитница. «Мы видим, какой резонанс нужен был, чтобы ей спастись. Огромная заслуга в этом Светы (Анохиной) и группы “Марем”. Правозащитные международные организации неоднократно заявляли о ситуации в регионе и просили предпринять меры, но рекомендации не исполняются. Без системной работы внутри страны, изменить ситуацию невозможно", - резюмировала Сиражудинова.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.