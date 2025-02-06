Силовики помогли Эльзе Солтаевой добраться до убежища в Казахстане

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Уроженка Чечни Эльза Солтаева при помощи полиции доехала до убежища, силовики сопровождали ее до места и остановили машину с людьми из Чечни, которые преследовали Эльзу.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, 5 февраля задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь. В тот же день полицейские отпустили Солтаеву, но ей угрожает опасность, заявили правозащитники.

Чеченка Эльза Солтаева добралась до безопасного места и планирует обратиться к властям Казахстана с просьбой о статусе беженки, сообщило сегодня Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.

В ночь на 6 февраля Солтаеву и активиста Владислава Хорева, который помог ей покинуть Россию, вновь остановили полицейские — на подъезде к Актобе. Также силовики остановили ехавшую позади машину с людьми из Чечни, которые собирались забрать девушку домой. Полицейские посоветовали Солтаевой и Хореву ехать из Актобе в другой город ради безопасности. . "Они согласились с рекомендацией и покинули Актобе", - указано в сообщении.

Силовики дали им в сопровождение патрульную машину. За время, которое Солтаева и Хорев добирались до убежища, их, сменяясь, сопровождали восемь экипажей.

Владислав Хорев около 14 мск 6 февраля на своей странице в Instagram* подтвердил, что пока опасности нет. "У меня пока все хорошо, я и Эльза на свободе", - сообщил он в сторис, отметив, что не может привести дополнительные подробности.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин так же чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

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