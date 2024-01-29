Правозащитницы отметили рост числа случаев домашнего насилия на Северном Кавказе

29 января 2024, 02:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, сообщили участницы zoom-конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе", особо отметив в этом плане Ингушетию. При этом они заявили, что отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов.

Как писал "Кавказский узел", президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала 29 декабря 2023 года доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Чечне и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Также она сообщила, что в Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов, а в Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

27 января прошел zoom-семинар «Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе», посвященный презентация результатов мониторинга судебной практики в регионе.

Открывшая семинар исследовательница INALCO (CREE), кандидат политических наук, социолог и юрист Саида Сиражудинова отметила, что мониторинг позволил выяснить, где наиболее остры те или иные проблемы женщин. «Конечно, мониторинг охватывает не все. Есть без вести пропавшие женщины и ЛГБТ, пропажи, которые скрывают и которых не подают в розыск. Эти вещи не вошли в наш обзор, поскольку задачей было проанализировать массив судебных дел, и выявить те преступления, которые дошли до суда и являются доказанными фактами», - заявила она. При этом, подчеркнула исследовательница, в последнее время возникли трудности со сбором информации, поскольку приговоры и сведения о делах убираются с сайтов судов. «Например, в Ингушетии полностью почистили сайт Магасского суда, в Дагестане - целый ряд сайтов судов», - рассказала она.

По словам Сиражудиновой, большинство преступлений против женщин, особенно в Чечне, совершается в семье. Отдельно исследовательница остановилась на положении в Ингушетии, где число случаев насилия возросло. «Нет заинтересованности старшего поколения показать, что преступления является преступлениями, и такое же отношение и в полиции», - отметила она.

Отдельно она остановилась на так называемых «убийствах чести». «Возможность «убийства чести» становится базисом иных преступлений. Женщин запугивают, что если их разоблачат, то убьют. И на этой почве совершаются вымогательства, изнасилования и иные преступления. Иногда «убийство чести» используют, чтобы прикрыть иное преступление», - подчеркнула Сиражудинова, рассказав в качестве примера историю одной убитой девушки, отец которой заявил, что совершил «убийство чести», и лишь случайно выяснилось, что он убил ее, опасаясь раскрытия факта, что с девяти лет насиловал собственную дочь.

Одним из следствий существования подобных убийств стали продажа или передача детей. «Многие женщины понимают, что их положение в семье обесценится, если они не станут матерями, и ищут ребенка. А есть женщины, которые понимают, что если объявят о своей беременности семье, то станут жертвами «убийства чести». В итоге женщины находят друг друга и первая выдает купленного или переданного ей ребенка за своего», - рассказала Сиражудинова.

Она также подчеркнула, что девушки и женщины страдают от стремления родителей вырастить их в сознательной беспомощности, чтобы они были более покорными. «Часть родителей считает, что девочки вообще не должны получать образования. Другие полагают, что нужно какое-то базовое образование. Но нам встречались и девушки, проучившиеся только первый класс», - заключила Сиражудинова.

Эксперт по Северному Кавказу и редактор издания «Даптар» Светлана Анохина отметила помощь полиции родственникам в розыске сбежавших девушек и женщин и абсолютный отказ полицейских принимать заявления от подруг или даже мужей этих женщин после их пропажи. «Как мне неформально сообщил один из моих информаторов, во все полицейские отделения страны пришло указание «не вмешиваться в эти кавказские истории». Создается ситуация, когда отъем детей или внутрисемейное насилие считается традицией «детей гор». А поскольку любое вмешательство извне в семейную ситуацию воспринимается как вторжение в семью, на это соответствующе реагируют. Поэтому даже правозащитники часто предпочитают не вмешиваться в подобные ситуации», - отметила она.

Анохина подчеркнула, что преследование со стороны полиции бывает не только в России – был случай и в Армении, где местная полиция задержала девушку и передала ее приехавшему дяде. Приятным исключением, по ее словам, оказалась Грузия. «Девушке, за которой приехал папа - кстати, с большими связями - нашли хорошего адвоката, папе выдали запрет на приближение и внятно растолковали, что если он попробует его нарушить, то будет немедля депортирован из Грузии, так что ему пришлось уезжать, несолоно хлебавши», - рассказала она.

Анохина также подчеркнула, что ситуация с правами женщин на Кавказе ухудшается. «За 2023 года к нам обратились за эвакуацией около 70 женщин. Возможно, дело в том, что вырос уровень насилия, а возможно, в том, что выросла их осведомленность. Сейчас женщины стали понимать, что насилие бывает не только физическое – есть финансовое насилие, репродуктивное насилие и так далее. Мы смогли эвакуировать четырех женщин, но две из них вернулись обратно. Живы ли они – мы информации не имеем», - рассказала она.

Редактор «Даптара» коснулась и темы отнимания детей у женщин, отметив, что родственники бывшего мужа часто требуют отдать их, как часть имущества.

Она также рассказала о новых способах возвращения сбежавших девушек и смирения «непокорных». «Если девушка сбежала, родственники подают заявление, что она что-то у них украла, ее тут же объявляют в федеральный розыск, находят и передают семье. А если семья считает, что девушка может быть непокорной, то ее объявляют недееспособной, фабрикуя справки в местных психиатрических клиниках, и ее опекуном становится отец или дядя. Мы рискуем получить целый отряд таких девушек. Эту справку можно отменить, но на это нужны время и адвокат, а за это время опекун, к примеру, может выдать девушку замуж», - подчеркнула она.

Причем в возвращении сбежавшей женщины домой часто принимают участие не только муж и его семья, но и ее родители. Анохина даже описала редкую историю, когда одну из таких девушек удалось буквально вырвать из рук мужа и ее матери в Москве с помощью полиции.

Кроме того, девушек и молодых женщин всячески ограничивают, чтобы они не сбежали – запрещают учиться, запрещают получать заграничный паспорт без присутствия мужа или брата. В некоторых случаях их лишают личного пространства. «Так, Марина Яндиева, которая неудачно пыталась убежать, следующие семь лет провела дома, причем ее никогда не оставляли одну – даже спать с ней вместе ложилась одна из родственниц», - подчеркнула Анохина

Родственники 28-летней жительницы Ингушетии Марины Яндиевой, совершившей побег из-за семейного насилия, угрожали убить правозащитника и юриста Магомеда Аламова, обвиняя его в организации побега девушки. Аламов не знал о ситуации, а лишь подвез ее, заявила 24 октября 2023 года "Команда против пыток"*. По словам Марины Яндиевой, она подвергалась домашнему насилию. В 2016 году она попыталась сбежать в Москву, но ее выследили, избили и вернули домой. После этого Марина прожила в изоляции и без средств связи три года, а родственники сфабриковали справку о ее психическом расстройстве и угрожали "убийством чести", сообщили ранее правозащитники. 25 января правозащитники сообщили, что Яндиева находится в безопасности за пределами России.

Автор проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко сосредоточила свое выступление на отбирании детей у женщин. Она, как и Анохина, подчеркнула, что детей часто воспринимают, как собственность семьи мужа. «В Чечне, когда женщина после развода хочет вернуться в свою семью, родители часто говорят ей: «Оставь чужих детей». Они же часто помогают отобрать детей. К нам обычно обращаются те, у кого уже отняли детей, они уже не бояться», - отметила автор проекта «Кавказ без матери».

По словам Михальченко, в каких-то случаях вернуть детей женщинам помогает огласка. «Мы видели, как это помогло в истории с Индирой Баркинхоевой в Ингушетии. Когда у нее отняли детей, она начала каждый день ходить, снимать на телефон, как ей не дают общаться с детьми, даже бьют, и выкладывать в социальной сети. В итоге, когда дело дошло до суда, о деле знала вся Ингушетия и у суда не оставалось другого выхода, как присудить возвращение детей Индире» - рассказала Михальченко.

Директор Ивановского центра гендерных исследований (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольга Шнырова обратила внимание на то, что официальная статистика фиксирует далеко не все случаи домашнего насилия. «В 2022 году, когда началась СВО, статистика зафиксировала падение случаев насилия на 11%, в то же время СМИ публиковали массу историй о домашнем насилии. Проблема в том, что насилие стало нормой в стране и пронизало все общество», - заявила она.

Говоря о Чечне, Шнырова заметила, что когда есть регион, который живет по своим законам, то это может стать первым шагом к распаду государства.

Правозащитники команды Ad Rem указали ранее в своем докладе, что в рамках проблем семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне остается актуальной и проблема "убийств чести". Проблема семейного насилия в этих регионах охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, говорится в докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали доклад опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Напомним, в июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.