Правозащитники помогли Яндиевой покинуть Россию

25 января 2024, 16:37

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Уроженка Ингушетии Марина Яндиева, убежавшая от семейного насилия, находится в безопасности за пределами России, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники 28-летней жительницы Ингушетии Марины Яндиевой, совершившей побег из-за семейного насилия, угрожали убить правозащитника и юриста Магомеда Аламова, обвиняя его в организации побега девушки. Аламов не знал о ситуации, а лишь подвез ее, заявила 24 октября 2023 года "Команда против пыток"*. По словам Марины Яндиевой, она подвергалась домашнему насилию. В 2016 году она попыталась сбежать в Москву, но ее выследили, избили и вернули домой. После этого Марина прожила в изоляции и без средств связи три года, а родственники сфабриковали справку о ее психическом расстройстве и угрожали "убийством чести", сообщили ранее правозащитники.

В Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов. В Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание, рассказала правозащитница Саида Сиражудинова, комментируя результаты исследования о домашнем насилии на Северном Кавказе. На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Марина Яндиева на видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале Кризисной группы СК SOS*, заявила, что находится в безопасности.

"Я Яндиева Марина, на данный момент я покинула территорию Российской Федерации. Я хотела бы выразить признательность всем людям, которые высказывал мне слова поддержки, всем, кто освещал мою ситуацию и непосредственно оказывал мне помощь. Свою семью и органы правопорядка я прошу в дальнейшем не растрачивать свое время на преследование. Я нахожусь в безопасности, у меня все замечательно, и я чувствую себя, вероятно, настолько счастливой, как никогда доселе", — сказала девушка на видеозаписи.

Правоохранители до сих пор не отреагировали на угрозы в адрес Магомеда Аламова, говорится в другом сегодняшнем сообщении Кризисной группы СК SOS*.

Угрозы в адрес Аламова перестали поступать, но в целях безопасности пришлось покинуть работу. Родственники Марины не принесли ему извинений и не забрали обратно свои слова с угрозами, отмечается в сообщении.

Напомним, 25 октября 2023 года правозащитники пояснили, что Аламов находится со своей семьей в Чечне, но угроза его жизни сохраняется. Руководитель "Команды против пыток"* направил обращения властям Ингушетии, омбудсмену и правоохранительным органам России об угрозе убийства правозащитника Магомеда Аламова, но реакции на них не последовало. 26 октября 13 правозащитных организаций потребовали от правоохранительных органов незамедлительно отреагировать на угрозы убийством Магомеду Аламову и обеспечить безопасность его семьи, заявили представители 13 правозащитных организаций в обращении к властям.

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