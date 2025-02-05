Эльза Солтаева отпущена из полиции

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Полицейские в Казахстане отпустили сбежавшую от домашнего насилия уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, но ей угрожает опасность, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь.

Солтаева сообщила, что по собственному желаю, добровольно покинула полицейский участок и направилась в город Актюбинск. "Никаких насильственных действий ко мне не было предпринято. Жалоб и каких-либо претензий к сотрудникам полиции у меня нет", - сообщила Эльза на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости!".

Правозащитная группа "Марем" сообщила, что адвокат связался с Эльзой Солтаевой благодаря широкой огласке. После этого ситуация с задержанием разрешилась.

Однако правозащитники выразили сомнения в безопасности девушки. "Некоторые действия полицейских, скажем так, удивили и встревожили. Уж слишком они похожи на поведение российских полицейских, которые никогда не стремятся защитить женщин. Слишком часто они - когда дело касается Северного Кавказа - спешат передать девушку родственникам "на разговор". Для них почему-то неубедительно звучат даже прямые заявления о насилии со стороны родни. Поэтому мы все еще встревожены и беспокоимся за безопасность Эльзы", - говорится в Telegram-канале правозащитной группы.

Девушке по-прежнему нужна помощь ,и помощь не волонтеров, а государственная защита, написала на своей странице в Instagram* Светлана Анохина.



"Очень надеюсь, что Эльзу смогут защитить. Что подключатся все должностные лица, имеющие политическую и человеческую волю, все кризисные центры для женщин, все журналисты, понимающие, что одна "отданная родственникам" женщина, бежавшая, спасая свою жизнь - <покажет неработоспособность> всех законов, принятых в защиту женщин", - подчеркнула она

"Кавказский узел" также писал, что власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище уроженке Чечни Селиме Хадисовой, сбежавшей от домашнего насилия, сообщила 26 декабря 2024 года в своем телеграм-канале правозащитная организация "Вайфонд". "Выражаем благодарность ответственным органам Боснии и Герцеговины за справедливое решение", - говорится в публикации.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин так же чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

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