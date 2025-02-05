Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

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Уроженку Чечни Эльзу Солтаеву, которая сбежала от домашнего насилия, задержали сотрудники полиции в Казахстане. Солтаева заявила, что ее преследуют родственники и она опасается за свою жизнь.

В казахстанском поселке Доссор задержана сбежавшая от домашнего насилия жительница Чечни Эльза Солтаева, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

На опубликованном в Telegram-канале "Марем" видео девушка рассказала, что ей 24 года, она сбежала из дома 3 февраля "из-за недопонимания и домашнего насилия". "Мы сейчас находимся в Казахстане, нас задержала полиция в поселке Доссор и отобрала документы и не отдают", - сообщила девушка на видео, попросив об огласке и помощи.

Активист Владислав Хорев, который помогал Эльзе с побегом, во второй части видео заявил, что "документы Эльзе не выдают, так как сказали, что нужно встретиться с родственниками, а она этого не хочет, так как боится, что ее могут убить". По словам Хорева, их намерены отвезти в Атерау, где уже находятся "опера".

На видео, размещенном в сторис Хорева на его странице в Instagram*, на которую подписаны 128 человек, он сообщил, что полиция незаконно задержала их в Доссоре. "Я ей помог переехать в Казахстан, здесь ее преследуют родственники", - сообщил Хорев. Он заявил, что Эльзе срочно нужна помощь адвоката.

Эльза на видео сообщила, что ушла из дома добровольно. "За мной едут родственники, боюсь, что они заберут меня и убьют", - сказала она на записи.

Полицейские в отделении, где держат Эльзу, настаивают на том, что она должна встретиться с родственниками и отказаться поехать с ними. Говорят, что она не могла уехать из дома, оставив там детей, хотя с ними остается муж Эльзы, их отец), сообщила правозащитная группа "Марем".

"Документы, которые нужны будут чеченскому оперу, эти документы я соберу сейчас, потом отпустим. Хорошо? Вы в любом случае с ними встретитесь, но по нашему законодательству они не могут вас без вашего добровольного согласия запихнуть в машину. Хорошо? Мы просто так стоять, смотреть не будем на это. Хорошо, так что можете успокоиться", - процитировали правозащитники слова сотрудника полиции Казахстана.

На форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 4 февраля опубликовано объявление о пропаже Эльзы Солтаевой. В нем указано, что она пропала из дома в Ножай-Юрте 3 февраля, размещено ее фото в той же одежде, в которой она находится в Казахстане.

"Кавказский узел" также писал, что власти Боснии и Герцеговины предоставили убежище уроженке Чечни Селиме Хадисовой, сбежавшей от домашнего насилия, сообщила 26 декабря 2024 года в своем телеграм-канале правозащитная организация "Вайфонд". "Выражаем благодарность ответственным органам Боснии и Герцеговины за справедливое решение", - говорится в публикации.

Напомним, ранее правозащитники указали, что в России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин так же чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". При этом отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

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