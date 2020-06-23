Эксгумация в Гудермесе стала примером реакции властей Чечни на общественный резонанс

23 июня 2020, 18:37

Власти пошли на эксгумацию тела жительницы Гудермеса из-за общественного резонанса, считает правозащитница Светлана Ганнушкина. При этом руководству республики не выгодно расследование, которое может доказать вину силовика, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Мать умершей заявила после эксгумации, что видела шрам и кровоподтеки на теле дочери.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Чечни инициировал проверку по сообщениям об убийстве жителем Гудермеса своей жены. 20 июня тело молодой женщины эксгумировало следствие.

То, что женщину похоронили ночью, вызвало возмущение матери молодой женщины и подозрения пользователей Instagram, не связано ли это с попыткой скрыть свидетельства насильственной смерти. Имам, который похоронил молодую женщину ночью, объяснил это жаркой погодой. Жители Чечни возразили на это, что в республике не практикуются ночные похороны.

Эксгумация была проведена после широкого общественного резонанса

Проведение эксгумации - результат общественного резонанса, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Чеченцы убедились, что общественный резонанс начинает работать, власти реагируют на проблему. Не важно, каким будет результат судмедэкспертизы. Важно, что люди смогли добиться проведения экспертизы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские власти в последнее время достаточно серьезно реагируют на общественные настроения, указал Руслан Кутаев. "Было время, когда власть игнорировала реакции и мнения общества. А сейчас малейшие действия общества получают реакцию власти. Это говорит о том, что власти осознают свои слабые позиции", - заключил Кутаев.

При этом он считает, что властям не выгодно объективное расследование. "Муж умершей женщины является представителем правоохранительных органов. Поэтому подключились государственные СМИ, чтобы придать этой истории выгодную власти огласку. Все, кто выступает в СМИ по этому инциденту и приводит глупые доводы для оправдания случившегося, находятся в сговоре. И всем процессом управляет власть. Власти, естественно, не хотят, чтобы одно из многочисленных преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов Чечни, стало достоянием жителей республики. Я уверен, что никто не узнает о реальных причинах смерти женщины", - заявил Кутаев.

Мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она считает, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов также выразил уверенность, что истинную причину смерти молодой женщины пытаются скрыть.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина согласна с тем, что общественный резонанс повлиял на действия властей. "То, что этим начали заниматься, является результатом сильного общественного резонанса и публикаций в СМИ. У простых людей не осталось сомнений, что это убийство, и их реакция заставила руководство республики действовать", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Она допустила, что дело будут расследовать объективно. "Мне кажется, сейчас есть все условия для проведения качественного, объективного расследования и наказания виновного в убийстве женщины. Это не просто убийство - это жестокое, страшное убийство, которые, мне кажется, власти захотят раскрыть и сообщить общественности о проделанной работе. Несмотря на всю сложность подобных дел, касающихся семейных отношений", - предположила Ганнушкина.

Однако чеченская правозащитница Асет Мальсагова не считает, что прокуратура взялась за дело из-за общественного резонанса. "Я на связи с матерью умершей. Глава республики взял это дело под контроль. Прокуратура занимается этим делом. Тело эксгумировано. Я не считаю, что все это произошло в результате общественного резонанса и публикаций в СМИ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мальсагова уверена, что виновный будет наказан. "Я уверена, что дело будет объективно расследовано и доведено до логического конца, до конкретного результата", - заявила Мальсагова. Она сообщила, что судмедэкспертиза уже завершена. "Результаты судмедэкспертизы и все подробности дела будут обнародованы сегодня вечером в эфире ЧГТРК", - сказала правозащитница.

Результаты эксгумации будут известны в ближайшее время, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления Следкома по Чечне.

Рамзан Кадыров "лично взялся за разбирательство громкого дела" и встретился с родственниками умершей женщины, ее мужем и родственниками этого человека, сообщило ЧГТРК "Грозный". "Одни говорят, она в могиле умерла, другие говорят, ее задушили, третьи говорят, что обмывали труп, и ни одной царапины не было", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, произнесенные в эфире телекомпании. Сюжет об этом был опубликован сегодня в Instagram-паблике телекомпании и к 18.37 мск собрал 161 тысячу просмотров и 1505 комментариев.

Мать умершей заявила о крови на теле

Мать умершей жительницы Гудермеса заявила журналисту ЧГТРК "Грозный", что присутствовала во время эксгумации. "Я была на кладбище. Вся власть пришла, русские снимали, следователь был во главе. Видела, как вынимали [из могилы] мою дочь, видела кровь своей дочери. В морге мне [ее] показали… Видела часть лица. Я видела шрам на своей дочери, есть вытекшая кровь из этого шрама", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова женщины.

Она подчеркнула, что родственники мужа ее дочери были категорически против эксгумации. Они же настояли на погребении в ночное время, заявила мать умершей. По словам женщины, тогда ей показали дочь завернутой в саван, и она видела только лицо, и первоначально никаких подозрений не возникало. Однако потом ей стали поступать сообщения относительно насильственной смерти дочери.

Официальная причина смерти указано ошибочно, заявила она. "Я знаю, что у моей дочери нет эпилепсии, знаю, что у нее нет астмы. Нигде нет бумаг в больницах. Если бы у нее была эпилепсия, я бы ей сделала пенсию. У человека с эпилепсией язык, говорят, западает в горло, а у нее, когда я <во время эксгумации> посмотрела, он [был] высунут изо рта", - рассказала женщина по-чеченски.

Это видео ЧГТРК "Грозный", опубликованное 21 июня на странице в Instagram члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, к 18.37 мск 23 июня собрало 26,5 тысячи просмотров и 966 комментариев. У страницы 8463 подписчика.

Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочери телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что высказывала невестке недовольство по поводу этой покупки. Жительница Гудермеса много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь, заявили родственники умершей.

В мессенджере WhatsApp 21 июня появилось аудиосообщение женщины, которая заявила, что наряду с матерью умершей присутствовала при эксгумации. "Там страшное дело было: власть пришла, весь отдел [полиции] там был. Я этих с отдела отругала, а имама вообще. <...> Выкопали, поехали в морг. <...> Двух адвокатов они не пустили [в морг]. <...> Тех, кто в день ее смерти экспертизу провели, поехали в Гудермес, их всех отстранили от дела. <...> Имам плачет <...>. Я ему сказала: «Видишь, «сама выкопаешь», и «сама похоронишь» говорил? Вот, она сама выкопала, и она сама похоронит. Ты удовлетворен теперь? Плакал: «Клянусь, не моя вина. Мне сказали похоронить, я похоронил»", - перевел корреспондент "Кавказского узла" аудиосообщение.

Там же говорится, что "весь тейп [со стороны отца умершей] поднялся". "Ее родным по отцу [мать умершей] сказала: когда будут похороны, мы узнаем, весь народ соберется. С позволения Всевышнего, похороним, как полагается, что надо, мы сделаем. И что им (стороне мужа умершей. - Прим. "Кавказского узла"), что надо, сделаем", - утверждает автор аудиосообщения. Оно сопровождается двумя фотографиями, на которых видна могила и шесть мужчин вокруг нее.

На Северном Кавказе до сих пор актуален обычай кровной мести, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе".

Чеченский богослов Рамзан подчеркнул, что перед погребением тело должно быть тщательно обмыто и завернуто в саван чистым, поэтому следов крови на нем не должно быть.

"Мне не раз приходилось обмывать покойников, это очень тяжелое дело. Если на теле есть рана, то ее закладывают ватой, чтобы даже капля крови не могла просочиться, потому что нельзя пачкать саван. Я видел тела убитых во время войны, у которых даже через несколько дней после смерти из ран могла появляться кровь. Был еще случай, когда из Европы привезли тело парня, который погиб в автоаварии. У него тоже были раны, из которых текла кровь. Но тогда со мной в омовении участвовал медик, и он сказал, что во избежание разложения тела делаются какие-то инъекции, из-за чего не наступает трупное окоченение и не свертывается кровь", - сообщил Рамзан корреспонденту "Кавказского узла".

Для качественной судебно-медицинской экспертизы в условиях Москвы обычно требуется около месяца, указали корреспонденту "Кавказского узла" в Ассоциации судебно-медицинских экспертов России. "Если при вскрытии тела сразу видна причина смерти, тогда за несколько дней можно провести экспертизу и вынести заключение. Это даже можно за один день. Но в случае эксгумации процесс заметно осложняется. Необходимо делать гистологию, брать гистологические препараты, это потребует около двух недель. Надо химические анализы сделать, чтобы исключить отравление, это еще неделю. Возможно, потребуются еще другие процессы. Поэтому в таких случаях обычно требуется около месяца", - сказал представитель ассоциации.

По словам специалиста, в Чечне все это может пройти быстрее, поскольку в республике вскрывают не так много тел. "Месяц требуется в московских условиях, когда очень много тел и образуются очереди. В случае Чечни процесс может быть ускорен в виду того, что нет никаких очередей и все можно быстро провести и получить результаты экспертизы за короткое время. За три-четыре дня возможно получить результаты", - сказали в Ассоциации судебно-медицинских экспертов России.