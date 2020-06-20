Тело жительницы Гудермеса эксгумировали после резонанса в соцсетях

20 июня 2020, 13:13

Судмедэкспертиза захороненного ночью тела жительницы Гудермеса должна показать, верна ли версия о ее смерти в результате домашнего насилия, указало следствие.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Чечни инициировал проверку по сообщениям об убийстве жителем Гудермеса своей жены, которую похоронили ночью. Пользователи соцсети призвали родственников погибшей добиться вскрытия тела. Имам, который похоронил молодую женщину ночью, объяснил это жаркой погодой. Жители Чечни возразили на это, что в республике не практикуются ночные похороны.

Жительница Гудермеса много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь, заявили родственники умершей. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов выразил уверенность, что истинную причину смерти молодой женщины пытаются скрыть. Мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она считает, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочери телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что высказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Сегодня утром тело жительницы Гудермеса было эксгумировано для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти, отчиталось следствие. "В ходе доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства, приведшие к смерти молодой женщины, опрашиваются родственники и лица, участвовавшие в обрядовых мероприятиях по ее захоронению в соответствии с мусульманскими канонами", - информировало республиканское управление Следственного комитета России.

Причиной проверки стало сообщение в соцсетях о том, что 23-летняя женщина стала жертвой домашнего насилия, отмечается на сайте чеченского главка Следкома. При этом там не говорится о заявлениях, поданных кем-либо из родных умершей.

Эксгумация - единственный способ проверить версию об убийстве, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель следствия. "Судмедэксперты должны дать свое заключение, по результатам которого будет принято соответствующее решение – возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела. Родные женщины настаивают на том, что ее смерть носила насильственный характер, сторона мужа – что она наступила по естественным причинам", - пояснил он.

Сообщение об эксгумации вызвало критические комментарии в Instagram. Так, aziev19 заявил в паблике "ЧП Чечня", что эксгумация противоречит чеченским традициям. "Мы не русские, как мне кажется, чтобы заново выкапывать труп. Разве наша вера позволяет откапывать захороненный труп?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя. В свою очередь, bella.9338 высказала недоверие следствию. "Этот спектакль с эксгумацией играют для того, чтобы смыть пятно позора с чеченцев на весь мир! Если она и убита, это не докажут <...>. Бедная девочка, над ней и после смерти издеваются", - высказалась там же пользовательница соцсети.

К 13.13 мск 20 июня публикация в паблике "ЧП Чечня" от 19 июня, посвященная эксгумации тела жительницы Гудермеса, собрала 41,2 тысячи просмотров. У паблика 127 тысяч подписчиков.

Если судмедэкспертиза подтвердит насильственный характер смерти женщины, это поставит вопрос о наказании не только убийцы, но и тех, кто, возможно, помог скрыть преступление - обмывал тело, помогал хоронить, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Умар. "Есть некоторые сомнения относительно результатов эксгумации, но дело получило настолько широкий резонанс, что просто так замять его вряд ли удастся", - отметил он.

Сюжет ЧГТРК "Грозный" не убедил местных жителей в том, что женщина умерла естественной смертью, отметила сотрудница одного из республиканских ведомств Марет. "Смерть этой молодой женщины сейчас у нас одна из самых обсуждаемых тем. Репортаж на телевидении с объяснениями мужа, свекрови и всех остальных лишь укрепил многих в мнении о том, что здесь что-то нечисто. Симпатии людей целиком и полностью на стороне матери и родных этой девушки", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".