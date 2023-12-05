05 декабря 2023, 23:10

Правозащитники сочли случай в Назрани убийством чести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело женщины обнаружено в Назрани, расследуется дело об убийстве, отчиталось следствие. По данным источников, тело было лишено признаков, позволяющих идентифицировать личность, правозащитники не исключили, что женщина стала жертвой домашнего насилия или убийства чести.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести", указали 13 ноября в своем докладе правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики занимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали правозащитники доклад коллег о жертвах насилия на Северном Кавказе. 

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

На пустыре Назрани в Альтиевском административном округе города Назрани, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Начато расследование дела об убийстве, назначены экспертизы, отчиталось 4 декабря управление Следкома по Ингушетии в своем Telegram-канале.

По данному факту следственным отделом по городу Назрани СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным источников в правоохранительных органах, тело женщины было обнаружено без головы и кистей рук и было присыпано известью, сообщил связанный с силовиками Telegram-канал "Розыск Ингушетия". "Черты лица и возможные отпечатки могут помочь опознать убитую девушку, сравнить ее восстановленный образ с фотографиями без вести пропавших жительниц республики, либо "сбежавших за рубеж и разорвавших связи с родственниками", - говорится в публикации от 4 декабря.

Авторы канала призвали жителей республики сообщить правоохранителям сведения о пропавших девушках, даже если их родные говорят,  она "выехала из Ингушетии и не хочет ни с кем общаться".

Части тела погибшей спрятали, чтобы ее не опознали, а тело присыпали известью в надежде, что от него ничего не останется, написала сегодня кризисная группа "Марем" в своем Telegram-канале.

Правозащитники предположили, что женщина могла стать жертвой домашнего насилия. "Дом - самое небезопасное место для женщины. Это не наши слова - это статистика", - сообщили правозащитники сославшись на исследование, проведенное программой "Алгоритм Света"

По данным исследования на основе вынесенных судами приговоров, с 2011 по 2019 год в России 66% убитых женщин были жертвами домашнего насилия. Исходя только из опубликованных приговоров, за это время 12209 из 18547 женщин погибли от рук партнера или родственника. 

Погибшая могла быть жертвой убийства чести, отметили авторы Telegram-канала "Не феминизм". "Интересно, чьи заботливые и родные руки вершили это?" - написал автор канала.

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Примечание:

"Полиции поручено обеспечить безопасность Фатимы Зурабовой", "Жительница Ингушетии рассказала историю побега от домашнего насилия", "Решение ЕСПЧ привлекло внимание к проблемам с безопасностью шелтеров".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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