Пользователи соцсети отреагировали на приговор за "убийство чести" в Дагестане

20 января 2020, 08:20

Житель Дагестана осужден за убийство сводной сестры. Он заявил, что она не слушалась его и не желала выходить замуж. Мнения пользователей соцсети Instagram разделились, при этом многие поддержали осужденного.

Суд установил, что житель Дагестана нанес своей сводной сестре смертельные ножевые ранения, когда находился в доме у родственников.

Он утверждал, что она не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж, сообщил телеканал "Дагестан". Махачкалинский гарнизонный военный суд 17 января назначил ему 9,5 года колонии строгого режима. Свою вину он признал и раскаялся.

Убийства чести были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября 2019 года. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Убийствами чести" называют убийства родственниками тех девушек, которых сочли опозорившими род. "Ужасно, что такое понятие, как убийство чести, до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина,

Видеосюжет о приговоре жителю Дагестана был опубликован в группе tut.yuzhdag в Instagram. По данным на 07.50 мск 20 января его посмотрели 82,8 тысячи раз, пользователи оставили 1036 комментариев. Сообщество насчитывает 360 тысяч подписчиков.

Мнения пользователей соцсети о совершенном убийстве разделились, часть из них поддержала жителя Дагестана. Несколько десятков пользователей поддержали "убийство чести".

"Если загуляла, то все правильно - в назидание", - прокомментировал sherlock_0555.

"Правильно сделал ... каждый брат следил бы так за своими сестрами", - написала salimgereeva__.

"Значит, не просто жила отдельно. Дала повод, видимо, раз он пошел на такой шаг", - уверен orstho0618.

"Надо слушаться братьев", - islam_vainahski.

Другая часть пользователей осудила убийцу.

"Никто не имеет права забрать жизнь у кого-то", - считает zara2480.

"Как он мог поднять руку на сестру? Не имел право убивать", - прокомментировал temmalik1960.

"Во первых, это не родная сестра и ему права её трогать никто не давал. Да и то, что она стала жить одна - значит, на это была причина", - написала _akulla_1601_.

"Он убил человека - это большой грех. И нет ему оправдания. Он уничтожил жизнь сестры, свою и своей семьи. Разве стоит мимолетный гнев и необдуманность поступков таких жертв?" - прокомментировала ishchenko7409.

Пользователь _marina_ibragimovna сочла приговор слишком мягким. "Надо было пожизненно посадить, 9 лет слишком мало", - считает она.

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта 2018 года 25-летний житель Хасавюрта был задержан по подозрению в убийстве девушки, тело которой было найдено на дороге.