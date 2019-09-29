Номинанты премии Айшат Магомедовой назвали основные проблемы кавказских женщин

29 сентября 2019, 02:39

Участницы церемонии присуждения премии имени основателя "Благотворительной больницы для женщин" в Махачкале, доктора Айшат Магомедовой назвали в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа домашнее насилие, убийства чести, калечащие операции, отсутствие качественной медицинской помощи и безработицу.

Как сообщал «Кавказский узел», в июле немецкий Фонд Генриха Бёлля объявил о приеме заявок на соискание премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память доктора Айшат Магомедовой. Ее проекты были жизненно важными для дагестанских женщин, рассказали «Кавказскому узлу» знавшие Айшат Магомедову люди. Накануне вручения премии, 27 сентября, в Махачкале состоялся закрытый показ фильма, в основу которого легли истории о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах Дагестана. Победительницей премии, врученной 28 сентября, стала руководитель социально-ориентированной организации "Октава" Марина Сеферова. Она считает, что премию ей вручили за то, что она реализует проект по профилактике экстремизма среди девушек-подростков.

Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана. Стала известным в регионе врачом-гинекологом, а в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 1995 году Айшат открыла в Махачкале "Благотворительную больницу для женщин". В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

Идея мероприятия, посвященного памяти Айшат Магомедовой, назревало давно, отметила программный координатор Фонда имени Генриха Бёлля в России Ирина Костерина



«Мы часто при встречах с представителями разных некоммерческих, женских организаций, а также с теми, кто соприкасался в своей деятельности с Айшат Магомедовой, вспоминали о ней. Очень многие люди после ее смерти переживали, горевали, но собраться все вместе не могли. И в этом году мы осознали, что говорим об этом уже десять лет. И вместе со своей коллегой и подругой Инной Айрапетян поняли, что все, откладывать больше не будем и проведем мероприятие, соберемся вместе и поговорим об Айшат», - рассказала Костерина 28 сентября перед церемонией вручения премий, на которой присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

По ее словам, конференцию, которая планировалась до церемонии вручения премии, решили провести не как обычное мероприятие, а в доброй, семейной и эмоциональной атмосфере.

В ходе дискуссии председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева, чеченского НКО «Нийсо» Зарган Махаджиева, глава «Матери Чечни» Мадина Магомадова и директор организации «Октава» Марина Сеферова рассказали о роли женщины в миротворческих проектах и миссиях.

В следующей части участники конференции разделились на четыре группы по тематическим сферам. Они обсудили улучшение ситуации с получением женщинами образования, расширение экономических возможностей женщин на Северном Кавказе, доступность здравоохранения и социальной защиты, а также проблему вовлечения мужчин в практику по улучшению положения женщин.

По мнению директора организации «Женщины за развитие» из Чечни Либхан Базаевой в обсуждении было упущены вопросы продвижения идеи искоренения насилия в семье. «Сейчас ожидается принятия закона о домашнем насилии. Это очень важный вопрос. Кроме того, необходимо работать и по вопросам культуры развода», - отметила она.

После завершения всех обсуждений организаторы перешли к церемонии награждения.

По словам ведущей церемонии, арт-директора Центра этнической культуры Патимат Гусейновой, в финал вышли шесть человек, хотя на первом этапе были отобраны 20 кандидатов.

Участницы шорт-листа рассказали о своей деятельности

В шорт-лист попала учредитель Дома дневного пребывания Айшат Гамзаева. По ее словам, заняться социальной сферой ее убедила в 2006 году сама Айшат Магомедова.

«Мы тогда создали родительскую ассоциацию «Жизнь без слез». Для меня это было сложно. Я сама по образованию экономист, социальная сфера для меня была новой. Я сомневалась, стоит ли браться, но Айшат поддержала. Сказала, что я смогу помочь таким же родителям с детьми, у которых тяжелая инвалидность», - рассказала Гамзаева.

По ее словам, в Доме дневного пребывания оказываются образовательные услуги детям, которых из-за болезни не берут в детские сады и школы.

«Мы учим их к самостоятельной жизни. Потому что при обычных условиях они остаются за порогами социума. Тяжело и самим родителям. Они сидят дома, взаперти и не знают, что такое жизнь», – отмечает она.

По ее словам, сейчас в учреждении 130 детей, а в прошлом году она открыла кафе «Время перемен», где работают подросшие ее воспитанники.

Социальное кафе "Время перемен" открылось в Махачкале в апреле. Особенность его в том, что в нем смогут работать люди с ограниченными способностями.

«Им говорили, что у них нет никаких перспектив. Но сейчас все по-другому. Мы и дальше продолжим свою деятельность», - поделилась она.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражутдинова была номинирована за социологические исследования, посвященные различным аспектам специфических проблем, с которыми сталкиваются женщины на Северном Кавказе. Это, в частности, общий статус женщины и убийства чести, а также калечащие операции.

Большинство читателей "Кавказского узла" считают женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Женское обрезание на Кавказе", в котором собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Роза Музаева, по ее словам, начинала она с правозащитной деятельности. В 2000 году она, по ее словам, помогала чешской журналистке разыскивать женщин, которые жили в подвалах домов, пострадавших от бомбежек, так как им больше некуда было идти. В 2004 года она открыла центр, в котором женщины могли закончить компьютерные и кулинарные курсы, научиться шитью и оказанию первой медицинской помощи, выучить английский язык.

«Компьютеры тогда была редкость. И было много женщин, которых некому было обеспечить. Поэтому мы им помогали чего-то добиться самим», - говорит она.

Она рассказала, что с 2013 года она ездит по селам Чечни и оказывает психологическую помощь закомплексованным, замкнутым и неуправляемым девочкам из неблагополучных семей.

«Мы работаем с ними, так как родителям ими заниматься некогда. Изменения замечают после нашего курса реабилитации и учителя, и родители. Девочки становятся более раскрепощенными, могут постоять за себя, они уже знают свои права. Три наши девочки поступили в вузы. Одна решила учиться на журналиста, а две другие пойти по нашим стопам и стать психологом», - отметила Музаева.

Председатель «Матерей Чечни» Мадина Магомадова, также попавшая в финал, уже на протяжении 25 лет занимается розыском пропавших людей в чеченских войнах.

По ее словам, в январе 1995 года она потеряла двух братьев: старший был убит, младший похищен.

«С тех пор я и занимаюсь розыском пропавших людей в период чеченских войн. Государственные структуры не устанавливают судьбу пропавших людей. Они числятся без вести пропавшими. Но на самом деле этих людей можно отнести к категории недобровольно исчезнувших. Потому что их задержали спецслужбы в присутствии родственников, других свидетелей. Есть номера машин, на которых их увозили. Но ни один похититель мирных людей не наказан и не осужден. Уголовные дела возбуждаются и прекращаются «ввиду невозможно установить виновных лиц»», - отметила она.

Организация оказывает бесплатные юридические услуги семьям погибших и без вести пропавших, а также обращается в международные суды, отметил она.

По словам Ирины Костериной, организаторы вручения премии рассчитывали, что количество заявок будет намного больше.

«Я считаю, что было мало претендентов. Мы рассчитывали, что их будет гораздо больше. Но, видимо, многие поленились и посчитали, что за них это сделают другие. Кто-то не успел вовремя представить кандидатов. Так, нам уже потом рассказывали о женщине, которая за свой счет сделала дорогу к своему селу», - отметила она.

По ее словам, наиболее острыми проблемами, с которыми сталкиваются женщины в Дагестане, по результатам исследования Фонда Бёлля, являются плохое качество медицинской помощи, безработица и низкая оплата труда.

Организаторы конкурса заявили, что планируют вручать премии если не ежегодно, то раз в два года.