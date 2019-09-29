Работа дагестанской активистки отмечена премией имени Айшат Магомедовой

29 сентября 2019, 00:41

Руководитель дагестанской социально-ориентированной организации "Октава" Марина Сеферова стала победительницей конкурса, учрежденного в память об основателе "Благотворительной больницы для женщин" в Махачкале Айшат Магомедовой. Сеферова помогает женщинам с детьми-инвалидами добиться льгот и занимается профилактикой экстремизма среди девушек-подростков.

Как сообщал «Кавказский узел», в июле немецкий Фонд Генриха Бёлля объявил о приеме заявок на соискание премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память доктора Айшат Магомедовой. Ее проекты были жизненно важными для дагестанских женщин, рассказали «Кавказскому узлу» знавшие Айшат Магомедову люди. Накануне вручения премии, 27 сентября, в Махачкале состоялся закрытый показ фильма, в основу которого легли истории о тяжелом быте женщин, живущих высоко в горах Дагестана.

Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана. Стала известным в регионе врачом-гинекологом, а в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 1995 году Айшат открыла в Махачкале "Благотворительную больницу для женщин". В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

Вручение премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью, состоялось 28 сентября в Махачкале. По словам ведущей церемонии, арт-директора Центра этнической культуры Патимат Гусейновой, работа жюри по отбору номинантов была очень напряженной. На первом этапе были отобраны 20 кандидатов, из которых в финал вышли только шесть человек, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Победителем премии и обладателем денежной приза в 200 тысяч рублей стала руководитель социально-ориентированной организации «Октава» Марина Сеферова. Она организовывает тренинги для женщин, которые воспитывает детей-инвалидов и рассказывает им о положенных им льготах, и как их можно получить. В случае необходимости, специалисты организации оказывают юридическую и психологическую помощь.

"Меня номинировали на эту премию, как я предполагаю, из-за деятельности, которую мы начали несколько лет назад по профилактике экстремизма среди молодых девушек. Это межрегиональный проект", - сказала она во время церемонии награждения.

По ее словам, в рамках проекта проводятся лекции для девушек из группы риска, школьниц, студентов вузов и колледжей.

"(Мы) учим распознать попытки вовлечения в радикальные или антиобщественные группировки", - сказала Сеферова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что проект по профилактике экстремизма в среде молодых девушек и женщин на Северном Кавказе является межрегиональным и охватывает Чечню и Дагестан.