Махачкалинские инвалиды открыли собственное кафе

02 апреля 2019, 06:15

В Махачкале открылось социальное кафе "Время перемен", в котором будут работать люди с ограниченными возможностями.

Открытие уникального для Дагестана социального кафе "Время перемен" состоялось 1 апреля в Махачкале. Особенность этого заведения в том, что в нем смогут работать люди с ограниченными возможностями. Инициатором открытия кафе стала руководитель дагестанской региональной общественной организации "Жизнь без слез" Айшат Гамзаева.

Организация "Жизнь без слез" более десяти лет помогает детям с ограниченными возможностями. Она была создана в 2001 году родителями детей-инвалидов, в 2009 году при организации был открыт дом дневного пребывания для детей-инвалидов, также организован и образовательный центр. В доме дневного пребывания педагоги занимаются с детьми с особенностями развития, учат навыкам, необходимым человеку для ведения самостоятельной жизни, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Айшат Гамзаева.

"В нашем образовательном центре детей обучают по специальным адаптированным программам. Дети элементарно обучаются жить самостоятельно: делать покупки, ухаживать за собой, готовить еду. Мы как бы помогаем им выйти в мир. В нашем центре дети получают разные специальности и в этом кафе будут работать, в том числе, и наши ученики. Они будут работать бариста, официантами, будут готовить. Всего в кафе мы приняли 15 человек с особенностями развития. В основном это люди с ментальными и психофизическими нарушениями. Для них это шанс реализовать себя, почти для всех это единственная возможность трудоустроиться и заработать", - рассказала Айшат Гамзаева.

Прежде всего, для инвалидов устройство на работу - это возможность общаться с людьми, почувствовать себя полноценными членами общества, стать увереннее в себе, быть равными в правах со здоровыми людьми, заявила Гамзаева.

Кафе "Время перемен" находится на первом этаже, оно оборудовано пандусом, все в этом заведении адаптировано под людей с ограниченными возможностями, они сами смогут заехать в кафе и выехать. Столы расположены так, чтобы человек на инвалидной коляске мог самостоятельно и беспрепятственно передвигаться по кафе, санузел также специально оборудован.

Отсутствие пандусов и других, необходимых для инвалидов, условий в кафе и других общественных заведениях, делает невозможным их посещение людьми с ограниченными возможностями, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" капитан дагестанской регбийной команды инвалидов-колясочников Магомед Дибиров.

"Мы очень долго ждали открытия такого заведения. Во-первых, это шанс для инвалидов устроиться на работу, в нашем городе практически невозможно устроиться на работу человеку с ограниченными возможностями. Работа в этом кафе - своего рода большой шанс для инвалидов. Во-вторых, люди с ограниченными возможностями могут спокойно посетить это кафе, потому что тут все оборудовано под нас, нет никаких ограничений. К сожалению, в нашем городе больше нет таких мест, чтобы для нас были созданы такие условия. Здесь для нас все доступно, инвалиды редко где могут собираться, общаться, мы даже не можем элементарно встречу в кафе назначить, теперь будем тут собираться. Я считаю, что это очень важный проект и надеюсь, что таких заведений будет больше", - рассказал Магомед Дибиров.

С Дибировым согласна и дизайнер Асият Абдусаламова, на ее вз гляд, из-за отсутствия возможности самостоятельно передвигаться по городу, инвалиды чувствуют себя еще более ограниченными.

"Самая большая проблема для нас - это отсутствие пандусов, то, что нет возможности без посторонней помощи передвигаться по городу. Очень надеюсь, что кафе "Время перемен" станет примером, и что в других социально важных местах будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Я считаю, что открытие этого кафе, то, что сюда смогли устроиться на работу инвалиды, дает инвалиду возможностью реализовать себя, почувствовать себя нужным, полезным для общества, не замыкаться дома со своими проблемами", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Асият Абдусаламова.

"Я по специальности дизайнер интерьера. Училась я очно и каждый день мои родственники привозили меня в институт и увозили домой, самостоятельно добраться до учебного заведения и дома у меня нет шансов, потому что в городе нет условий для передвижения инвалидов. Из-за этого я не могу нормально делать свою работу, у меня не получается встречаться с клиентами, не все вопросы можно обсудить дистанционно, клиенты же не будут приезжать ко мне домой. Это все еще больше ограничивает нас", - считает Асият Абдусаламова.

Как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники кафе "Время перемен" - это их первая работа.

"Я буду работать официантом, но я умею еще и готовить. Этому нас научили в нашем центре (центр при организации "Жизнь без слез". - Прим. "Кавказского узла"). Это моя первая работа, и я очень хочу приступить к ней. Я очень люблю общение и очень рад, что меня взяли на эту работу", - сказал Ахмед Магомедов.

"Я буду работать в кафе бариста (специалист по приготовлению кофе. - Прим. "Кавказского узла"), навыков у меня пока не много, но я буду учиться по ходу дела. Мне это все очень интересно, сегодня угощал наших гостей чаем, я его сам приготовил. Думаю, что начну придумывать свои авторские напитки", - рассказал

Сотрудники с особенностями развития будут работать в кафе под присмотром опытных специалистов, сообщила Айшат Гамзаева. Инвалиды будут работать посменно, чтобы их сильно не нагружать. Набор сотрудников кафе велся именно среди людей с ограниченными возможностями, желающих трудоустроиться было очень много. Как рассказала Гамзаева, они не преследуют коммерческих целей, доходы кафе намерены использовать для расширения, чтобы подобных заведений в городе стало больше, так же эти деньги будут направлены для лечения инвалидов.

Кафе было организовано при поддержке гранта президентского гранта (2 миллиона рублей), остальная сумма - это пожертвования. Всего понадобилось порядка 8 миллионов рублей. Помощь в сборе средств оказывали благотворительные организации, сообщила Гамзаева.