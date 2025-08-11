×

04:51, 11 августа 2025

Селевой поток и камнепад нарушили транспортное сообщение в Унцукульском районе

Сход селя близ поселка Временный Унцукульского района. Стоп-кадр видео ГТРК "Дагестан" от 10.08.25, https://t.me/gtrkdagestan/30215

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Унцукульском районе Дагестана после сильных ливней одну из трасс перекрыли селевой поток и камнепад, нарушено энергоснабжение Махачкалы, Каспийска и сел в двух районах.

Селевой поток и камнепад на автодорогу республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Верхний Гуниб в Унцукульском районе.

В четырех муниципальных образования республики - Унцукульском и Буйнакском районах, Махачкале и Каспийске - нарушено энергоснабжение, сообщает вечером 10 августа Главное управление МЧС России по республике Дагестан на своем официальном сайте.

Чуть позже ведомство сообщило, что в направлении Верхнего Гуниба открыто реверсивное движение, работы по очистке дорожного полотна продолжаются. Также восстановлено энергоснабжение в Буйнакском районе и частично в Махачкале.

По данным ГКУ "Дагестанавтодор", движение по временной схеме введено на участке Гимринский туннель - Временный поселок. На участке от Временного поселка до Ахульго дорога остается закрытой. По объездному маршруту по населенным пунктами Ашильта и Унцукуль организовано движение транспорта через Ашильтинский перевал по автомобильной дороге Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост. Об этом ведомство сообщило сегодня в своем телеграм-канале.

Позднее ведомство отчиталось о введение временной схемы проезда по автомобильной дороге регионального значения Шамилькала - Временный поселке на участке от 10 до 11 километра. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае из-за ливней рухнул старинный мост в дагестанском селе Кунки Дахадаевского района.

Автор: "Кавказский узел"

