Мост в дагестанском селе обрушился после дождей

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Жители села Кунки Дахадаевского района много лет не могли добиться ремонта старинного моста, который связывает две части села. Мост частично обрушился, проезд по нему запрещен.

Старинный мост в результате непогоды рухнул в дагестанском селе Кунки Дахадаевского района, сообщило сегодня ТАСС.

Этот мост соединяет две части села, пастбища, в настоящее время проезд запрещен

"В Кунки после проливных дождей частично рухнул мост. Есть угроза полного обрушения жизненно важного объекта для сельчан, откуда дети ходят в школу, а другой дороги нет. Этот мост соединяет две части села, пастбища, в настоящее время проезд запрещен",- сказал привело агентство слова депутата районного собрания Салиха Салихова.

По его данным, мост был построен в XV веке и является объектом исторического наследия регионального значения. "Чтобы его отремонтировали, неоднократно обращались в разные инстанции. Результата пока нет",- добавил Салихов.

К сообщению приложено видео, на котором местные жители идут по частично разрушенному мосту.

О плачевном состоянии старинного моста жители селения Кунки Дахадаевского района рассказывали ещё в марте 2024 года, сообщил журналист ВГТРК Саркар Магомедов.

Как следует из видео, приложенного к публикации, в основе моста лежат длинные бревна, а на каменном основании - длинная глубокая трещина. Местные жители рассказали, что никто не знает, когда он был построен.

Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с обрушением части моста в Дахадаевском районе, сообщило ведомство.



"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране объектов культурного наследия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта 2021 года в Шамильском районе под тяжестью грузовика обрушился пролет моста на дороге, ведущей к селам Гоор, Гоор-Хиндах и Кахиб. Эти три населенных пункта остались без транспортного сообщения, ,а водитель машины был госпитализирован. Следствие предположило, что обрушение моста стало результатом халатности чиновников.

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