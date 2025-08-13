Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на севере Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ночью на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители были эвакуированы. Обломки беспилотника также упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

В Ростовской области сегодня ночью были перехвачены беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

"Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал", - сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

Напомним, что в ночь на 12 августа в Ростовской области при падении БПЛА были повреждены несколько жилых домов. Тогда же беспилотники атаковали Ставрополье.

