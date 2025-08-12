Беспилотники атаковали регионы юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области повреждены несколько жилых домов, в Ставрополе выбиты стекла в жилом комплексе и социальном учреждении, также повреждения получили несколько машин. Об отбое опасности атак БПЛА сообщили главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

"Кавказский узел", поздно вечером 8 августа из-за атаки беспилотника произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону. В тот же день после атаки БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. 10 августа атаке подверглись Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области..

С 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 – над территорией Ростовской области и 3 – над территорией Ставропольского края, отчиталось сегодня Минобороны России в своем Telegram-канале.

"Военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. Стекла выбиты в 3-х частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что никто из людей не пострадал.

Ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА, отчитался мэр города Иван Ульянченко. "Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Выбиты стекла в одном из социальных объектов", - написал он сегодня утром в своем Telegram-канале.

Позднее он добавил, что в результате атаки беспилотников "пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей". "Поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. Связались с управляющей компанией, они также подключатся к обследованию домов. К восстановлению приступим сегодня, как только поквартирный обход будет завершен и определен фронт работ", - проинформировал глава города.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене режима беспилотной опасности. Аналогичные сообщения опубликовали главы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

