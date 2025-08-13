Автомобиль загорелся после падения БПЛА в Славянске-на-Кубани

Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", ночью на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители эвакуированы.

Атаке БПЛА сегодня ночью подвергся и Краснодарский край. Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате ЧП загорелась ГАЗель, сообщил в 5.08 мск в своем телеграм-канале Оперштаб Кубани.



"Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано", - сказано в сообщении.

Глава Славянского района Роман Синяговский в своем телеграм-канале в 5.48 мск написал, в в районе продолжает действовать сигнал «Беспилотная опасность».

Напомним, что 12 августа над территорией Ставрополья сбиты три БПЛА. В Ставрополе выбиты стекла в жилом комплексе и социальном учреждении, также повреждения получило несколько машин, отчитались власти.

