Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрис Адыгешаов из Адыге-Хабльского района убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 147 убитых комбатантов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 146 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

В ауле Адыге-Хабль 9 августа был похоронен убитый на Украине Андрис Адыгешаов, сообщила сегодня администрация Адыге-Хабльского района.

Адыгешаов был командиром штурмового отделения, был убит 30 января во время штурма населенного пункта Ивановка, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 147 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.