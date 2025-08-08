×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:58, 8 августа 2025

Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Умар-Али Тоторкулов и Виталий Сороколетов из Зеленчукского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официальные власти назвали имена как минимум 146 убитых там военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7150 военнослужащих с юга России, в том числе 144 – из Карачаево-Черкесии. 

Администрация Зеленчукского района назвала имена еще двух убитых на Украине военных, отчитавшись о передаче их родственникам посмертных наград. 

Умар-Али Тоторкулов и Виталий Сороколетов награждены посмертно орденами Мужества. Награду Тоторкулова передали его матери, награду Сорокалетова - его супруге, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. Биографические данные убитых в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 146 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

