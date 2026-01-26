×

02:52, 26 января 2026

Директор управляющей компании осужден после гибели двух человек от отравления газом в Черкесске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум годам принудительных работ приговорен директор управляющей компании в Черкесске за гибель двух человек в январе 2024 года от отравления угарным газом.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года в Черкесске от отравления газом погибли два молодых человека, семье, жившей по соседству, оказана медицинская помощь. Жильцы дома потребовали от властей и коммунальщиков решить проблему неработающих вытяжек и очистить вентиляционные шахты. Для проверки состояния вентиляционных шахт были созданы специальные рабочие группы.

В Карачаево-Черкесии руководитель управляющей компании признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей, после гибели двух человек от отравления угарным газом, пишет 25 января "Коммерсант".

Суд установил, что в 2023 году осужденный систематически изготавливал акты проверки и чистки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах на улицах Кавказская и Кооперативная в Черкесске, тогда как фактически работы не выполнялись. Подложные документы он использовал как обоснование для подачи газа в дома.

В результате в декабре 2023 года и январе 2024 года из-за того, что дымоотвод и вентиляция были засорены, в нескольких квартирах скопился угарный газ, отравились пятеро детей и четверо взрослых. Двое пострадавших скончались, причинен вред здоровью остальных. 

Суд признал главу управляющей компании виновным в четырех эпизодах частей 1 и 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц) и части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Автор: "Кавказский узел"

