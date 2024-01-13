Жители Черкесска указали на проблемы с вытяжками в домах

13 января 2024, 22:37

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Жильцы дома в Черкесске, где от отравления угарным газом погибли два человека, потребовали от властей и коммунальщиков решить проблему неработающих вытяжек и очистить вентиляционные шахты.

В Черкесске 11 января в одной из квартир жилого дома по улице Кавказской произошло ЧП. В одной из квартир от отравления газом погибли два молодых человека, семье, жившей по соседству была вовремя оказана медицинская помощь при госпитализации в лечебное учреждение, сообщила телекомпания "Архыз 24".

Жители дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что мать и дочь, получившие отравление, были спасены медиками местной больницы, еще двум пострадавшим врачи не смогли помочь.

По их словам, причиной трагедии стала недействующая вытяжка в доме, построенном в 1975 году, из-за чего угарный газ не выходил наружу, а скапливался внутри помещений.

Жильцы сообщили, что такая ситуация может возникнуть и в других домах , так как вентиляционными шахтами никто не занимается, а на обращения жителей власти предлагают их чистить самим жильцам. "Вентиляционные шахты засоряются мертвыми голубями и другим мусором. Недавно угарным газом отравилась семья с 4 детьми, все живы, обошлось, но вытяжку предложили чистить самим жильцам, а тем, кто выдает акты, скинуть видео", - рассказала местная жительница.

В мэрии Черкесска сообщили, что причины трагедии выясняются и разрабатывается "план действий по профилактике состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах Черкесска",. Вместе с тем гражданам сообщили, что вентиляционные шахты входят в состав общего имущества дома и содержание их в надлежащем порядке – прямая обязанность управляющих компаний, которые обязаны проводить их регулярный осмотр и очистку.

По словам жителей Карачаево-Черкесии, неработающие вытяжки в многоквартирных домах- не единственная проблема, связанная с газоснабжением населения.

Так жители селения Таллык Прикубанского района в соцсетях обратились к властям, сообщив о странном запахе газа. Они написали об этом в комментариях к Telegram-каналу главы республики Рашида Темрезова. "Уже третий раз мы чувствуем странный запах газа. Запах чувствуется почему-то вечером, не в обед и не утром, а именно вечером. Примите какие-нибудь меры, народ боится, с газом шутки плохи", - сообщили местные жители. О странном запахе сообщили также жители селений Счастливое и Светлое.

Администрация Прикубанского района в ответ пояснила, что в газ добавляют одорант для выявления утечки. "Было добавлено больше, чем полагается, запах распространился по населенному пункту и может продержатся еще в течение дня. По мере выгорания газа запах исчезнет", - говорится в ответе на жалобу жителей.

Кроме этого районный власти сообщили что бригады аварийной газовой службы проверяют газопровод, соединения, краны и газовое оборудование в частных домовладениях. "на герметичность и отсутствие трещин". "Обнаруженные проблемы устранены", - указано в ответе властей сельчанам.

"Кавказский узел" также писал, что семья из семи человек пострадала в результате отравления угарным газом в Хабезском районе. Четверо взрослых и трое детей были доставлены в больницу из-за неисправности газового оборудования.

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