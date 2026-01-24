×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:19, 24 января 2026

Продлен арест фигурантам дела брата главы Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Черкесске продлил до 30 апреля меру пресечения 29 фигурантам дела о хищении средств Пенсионного фонда РФ, одним из которых является Магомед-Башир Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", в середине июня суд в Черкесске приговорил к 4,5 годам колонии главу отделения почтовой связи в Экажево Даниму Угурчиеву по делу брата главы Ингушетии, признав ее виновной в восьми эпизодах мошенничества и участии в преступном сообществе. Ранее суд в Черкесске вынес приговор главе отделения почтовой связи в селе Инарки Родимхан Картоевой. В декабре прошлого года уголовное дело, одним из фигурантов которого является Магомед-Башир Калиматов, поступило на рассмотрение Черкесского городского суда.

В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества.

Черкесский городской суд продлил меру пресечения фигурантам уголовного дела о хищении средств Пенсионного фонда России, в числе которых - бывший глава управления Федеральной почтовой связи Магомед-Башир Калиматов, пишет 23 января ТАСС.

По данным собеседник агентства, всем 29 фигурантам продлили меру пресечения до 30 апреля. Одной из подсудимых изменили место домашнего ареста с Москвы на Ингушетию. Всего в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные 26 заключены под стражу.

"Кавказский узел" также писал, что о многочисленных фактах незаконного оформления пенсий на общую сумму более 2 миллиардов рублей ингушское управление ФСБ сообщило в феврале 2023 года. Обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда были предъявлены 34 людям, среди которых бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда "Почты России". По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее в 2019-2021 годах, было создано руководителем Пенсионного фонда в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым.

Автор: "Кавказский узел"

