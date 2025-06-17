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02:17, 17 июня 2025

Руководитель почты в Экажево осуждена по делу брата главы Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Черкесске приговорил к 4,5 годам колонии главу отделения почтовой связи в Экажево Даниму Угурчиеву, признав ее виновной в восьми эпизодах мошенничества и участии в преступном сообществе. 

Как писал "Кавказский узел", в начале мая суд в Черкесске вынес приговор главе отделения почтовой связи в селе Инарки Родимхан Картоевой. Дело рассматривалось в особом порядке, Картоева приговорена к 4,5 года колонии по пяти эпизодам мошенничества и участии в преступном сообществе.

В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества.

Городской суд Черкесска вынес еще один приговор по делу о хищениях из Социального фонда в Ингушетии. Приговор Даниме Угурчиевой был оглашен в понедельник, 16 июня. Обвиняемая, которая ранее находилась под домашним арестом, была взята под стражу в зале суда, сообщила Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии. 

Согласно версии обвинения, Угурчиева в 2020 году присоединилась к преступному сообществу, участники которого незаконно оформляли перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. В результате перерасчета пенсионерам начислялись разовые выплаты за прошедшие периоды, а сотрудники Пенсионного фонда в сговоре с работниками “Почты России”, перечисляли их на счета почтовых отделений и обналичивали. “Незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищали участники организованной преступной группы”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Карачаево-Черкесии. 

Дело Угурчиевой суд рассматривал в особом порядке, так как она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью согласилась с обвинением. В качестве наказания суд назначил ей четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на один год. 

В рамках уголовного дела Угурчиевой Фонд пенсионного и социального страхования РФ заявил гражданский иск на сумму около 520 млн рублей, отмечает “Итерфакс-Юг”.

"Кавказский узел" писал, что о многочисленных фактах незаконного оформления пенсий на общую сумму более 2 миллиардов рублей ингушское управление ФСБ сообщило в феврале 2023 года. Обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда были предъявлены 34 людям, среди которых бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда "Почты России". По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее в 2019-2021 годах, было создано руководителем Пенсионного фонда в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым.

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Автор: "Кавказский узел"

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