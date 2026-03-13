Военный из Краснодарского края убит на Украине

Эмиль Зарипов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 835 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 834 бойцов с Кубани.

О передаче медали "Золотая звезда" семье Эмиля Зарипова, убитого в военной операции, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Зарипов родился 15 июля 1984 года, был убит в зоне боевых действий 13 декабря 2025 года. У него остались мать, жена и две дочери.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.