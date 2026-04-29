Пользователи соцсетей возмутились высказываниями властей об обстановке в Туапсе

Власти замалчивают реальную ситуацию в Туапсе, заявили пользователи соцсетей, комментируя заявления оперштаба о лишь незначительном ухудшении показателей воздуха в городе и заверения главы Роспотребнадзора о том, что ситуация под контролем.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Отчеты властей о ситуации в Туапсе вызвали возмущение пользователей соцсетей

По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимальной разовой концентрации бензола в воздухе. Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Это сообщение перепостил Telegram-канал "Мой Туапсе", где его прокомментировали 33 человека.

"Невозможно окно открыть. Вонь стоит хуже, чем в прошлые разы", - написал Kronas.

"По улице Жукова сильный запах идёт от дороги, по которой вывозят мазут, этот запах присутствует при подходе к набережной, во рту как будто покалывают иголочки", - рассказала Людмила.

Замалчивание - это основная причина негатива жителей, считает местная жительница Ольга. "Нам кажется, что о нас забыли, будто мы живём на отдельном небольшом острове со своими бедами, а все остальные спокойно наслаждаются жизнью. Но мы в такой беде, от которой будет плохо всем, в том числе природе и экологии", - приводит "Осторожно, новости" ее слова.

Риска для здоровья местных жителей в Туапсе на данный момент нет, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет", следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Пользователи соцсетей резко прокомментировали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Так, в частности, в Instagram*-паблике tuapse.news ролик с участием главы ведомства набрал 174 комментария.

Многие пользователи пригласили главу ведомства отдохнуть в Туапсе и "подышать свежим морским воздухом"

"Пусть Анна приедет пожить в Туапсе хотя бы на недельку. Уверена, через сутки убежит", - прокомментировала an.em.

"А что сделано-то?!! Поподробнее можно? Ни-че-го", - пишет oks_2606.

"Рисков нет? Это 100 %? Бомбить больше не будут? А то страшно домой возвращаться", - отметила nelkkaramelka.

Часть пользователей высказала мнения, что Попова не владеет информацией, другие предположили, что она намеренно говорит неконкретные успокаивающие слова.

"Много слов, а о чем? Ни о чем", - указал пользователь snadezhdai.

МЧС отчиталось, что открытое горение на НПЗ ликвидировано.

"Пожарно-спасательные подразделения эффективно провели пенную атаку: открытое горение ликвидировано на всех участках. Успешность действий обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ", - привел сообщение ведомства оперштаб Краснодарского края.

Напомним, во время пожара на нефтезаводе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей.

Пожар в результате удара БПЛА стал третьим в Туапсе с 16 апреля

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

