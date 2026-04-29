Туапсинцы сочли небезопасным пребывание в городе

Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Стася пока остаётся в городе.

"Вода в моём районе есть, но задымление в городе чувствуется. Задымление чувствуется вообще, ещё когда подъезжаешь к Туапсе, в районе Джубги. Подоконники чёрные. Закрытые окна не помогают, хотя мы находимся далеко от источника дыма", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вода, газ и другие коммуникации в её доме есть.

"Но думаю, что у тех, кто живёт поближе к НПЗ, с этим сложности. До 28 апреля никаких призывов к эвакуации не было", - отметила Стася.

Жительница Туапсе пожаловалась на проволочки с ремонтом дома после атаки БПЛА

Другая жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Евгении, следы задымления видны и в Ольгинке, где она сейчас находится, а это 30 километров от Туапсе.

"Здесь я тоже снимаю квартиру за свой счёт. В момент самого ЧП я призывов к эвакуации не слышала. Все эти призывы начались, когда федеральная и краевая власти обратили на нас внимание", - отметила она.

Игорь также выехал из Туапсе по собственной инициативе.

"Волонтёры считают, что надо эвакуировать весь город, но власти на это не решаются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что после того как выехал из города, видел дым из Архипо-Осиповки (50 километров от Туапсе), Краснодара (100 километров). "Гарь ощущается в 50 километрах от Туапсе на северо-запад", - указал он.

Напомним, во время пожара на нефтезаводе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей.

Пожар в результате удара БПЛА стал третьим в Туапсе с 16 апреля

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".