×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:28, 29 апреля 2026

Туапсинцы сочли небезопасным пребывание в городе

Дым от пожара в Туапсе. Скриншот фото Александра Михайлова из ТГ-канала "Мой Туапсе" от 28.04.26, https://t.me/my_tuapse/34881?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Стася пока остаётся в городе.

"Вода в моём районе есть, но задымление в городе чувствуется. Задымление чувствуется вообще, ещё когда подъезжаешь к Туапсе, в районе Джубги. Подоконники чёрные. Закрытые окна не помогают, хотя мы находимся далеко от источника дыма", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вода, газ и другие коммуникации в её доме есть.

"Но думаю, что у тех, кто живёт поближе к НПЗ, с этим сложности. До 28 апреля никаких призывов к эвакуации не было", - отметила Стася.

Другая жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Евгении, следы задымления видны и в Ольгинке, где она сейчас находится, а это 30 километров от Туапсе.

"Здесь я тоже снимаю квартиру за свой счёт. В момент самого ЧП я призывов к эвакуации не слышала. Все эти призывы начались, когда федеральная и краевая власти обратили на нас внимание", - отметила она.

Игорь также выехал из Туапсе по собственной инициативе.

"Волонтёры считают, что надо эвакуировать весь город, но власти на это не решаются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что после того как выехал из города, видел дым из Архипо-Осиповки (50 километров от Туапсе), Краснодара (100 километров). "Гарь ощущается в 50 километрах от Туапсе на северо-запад", - указал он.

Напомним, во время пожара на нефтезаводе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей. 

Пожар в результате удара БПЛА стал третьим в Туапсе с 16 апреля

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше