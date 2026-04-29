Суд приговорил к длительному сроку обвиняемого в убийстве судьи в Камышине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина.

Как писал "Кавказский узел", гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Сергея Кибальникова, которого обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина.

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга", потом ему "отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз", сообщала Baza.

В Волгограде сегодня, 29 апреля, состоялось итоговое заседание по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, сообщило издание V102.ru.

С первого заседания и до оглашения приговора судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Такое решение было принято в связи с обстоятельствами совершенного преступления и статуса убитого Василия Ветлугина. Представителей СМИ допустили лишь сегодня на оглашение приговора.

В ходе предварительного следствия, а затем и в судебном процессе обвиняемый в убийстве судьи Сергей Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями.

Решением Волгоградского областного суда Сергей Кибальников признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, незаконном изготовлении оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленном повреждении имущества. По совокупности назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Матери убитого Сергей Кибальников выплатит два миллиона рублей, супруге - полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей он также будет должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке, уточнило издание.