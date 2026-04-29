17:34, 29 апреля 2026

Суд приговорил к длительному сроку обвиняемого в убийстве судьи в Камышине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина.

Как писал "Кавказский узел", гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Сергея Кибальникова, которого обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. 

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга", потом ему "отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз", сообщала Baza. 

В Волгограде сегодня, 29 апреля, состоялось итоговое заседание по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, сообщило издание V102.ru.

С первого заседания и до оглашения приговора судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Такое решение было принято в связи с обстоятельствами совершенного преступления и статуса убитого Василия Ветлугина. Представителей СМИ допустили лишь сегодня на оглашение приговора. 

В ходе предварительного следствия, а затем и в судебном процессе обвиняемый в убийстве судьи Сергей Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями.

Решением Волгоградского областного суда Сергей Кибальников признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, незаконном изготовлении оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленном повреждении имущества. По совокупности назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Матери убитого Сергей Кибальников выплатит два миллиона рублей, супруге - полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей он также будет должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке, уточнило издание.

Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:18, 29 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Иван Гель. Фото из его Telegram-канала https://t.me/glava_ilov_admin.
05:58, 26 апреля 2026
Обвинение запросило шесть лет колонии для Ивана Геля
11:55, 25 апреля 2026
Пожар произошел в Волгоградской области после атаки БПЛА
05:59, 25 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Персоналии
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
