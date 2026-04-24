00:56, 24 апреля 2026

Прокурор запросил длительный срок обвиняемому в убийстве судьи в Камышине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Сергея Кибальникова, которого обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Камышине был убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подозреваемый в убийстве Сергей Кибальников сдался полиции. Некоторые источники утверждали, что подозреваемый являлся участником боевых действий. 

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга", потом ему "отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз", сообщала Baza. 

В Волгоградском областном суде прошли прения по делу об убийстве федерального судьи из Камышина Василия Ветлугина. Обвинение попросило приговорить обвиняемого к 23 годам лишения свободы, а защита настаивала на наличии ряда смягчающих обстоятельств, сообщило сегодня издание V1.ru.

По словам адвоката потерпевшей стороны Артема Хачатуряна, позицию государственного обвинения озвучивал прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Прокурор также попросил ограничить обвиняемому свободу на полтора года после выхода из колонии и назначить ему штраф в размере 180 тысяч рублей.

Адвокаты подсудимого не согласились с квалификацией приговора и считают, что степень общественной опасности преступления была преувеличена. Они попросили суд изменить квалификацию с убийства, совершенного с особой жестокостью общественно опасным способом , на часть 1, более мягкую, с меньшим максимальным сроком наказания .

Сергей Кибальников после обвинения выразил желание подписать контракт с министерством обороны, мотивировав такое решение необходимостью получаать доход для последующих выплат потерпевшей стороне, уточнило издание.

Ранее подсудимый полностью признал вину. Кибальникову также инкриминируют уничтожение имущества, переделку оружия и незаконный оборот боеприпасов. Оглашение приговора состоится 29 апреля в Волгоградском областном суде под председательством судьи Виктории Плотицыной, информировал "Коммерсант".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
17:29, 23 апреля 2026
Бывший глава МВД Ростова-на-Дону не признал вину во взятках и мошенничестве
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
Новости
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
Сотрудник ФСБ задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:54, 22 апреля 2026
Житель Волгоградской области арестован по делу о госизмене
Максим Бирюков. Фото: https://t.me/urupino/26085
16:00, 21 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:16, 21 апреля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:32, 21 апреля 2026
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке БПЛА
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
