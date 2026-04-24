Прокурор запросил длительный срок обвиняемому в убийстве судьи в Камышине

Гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Сергея Кибальникова, которого обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Камышине был убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подозреваемый в убийстве Сергей Кибальников сдался полиции. Некоторые источники утверждали, что подозреваемый являлся участником боевых действий.

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга", потом ему "отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз", сообщала Baza.

В Волгоградском областном суде прошли прения по делу об убийстве федерального судьи из Камышина Василия Ветлугина. Обвинение попросило приговорить обвиняемого к 23 годам лишения свободы, а защита настаивала на наличии ряда смягчающих обстоятельств, сообщило сегодня издание V1.ru.

По словам адвоката потерпевшей стороны Артема Хачатуряна, позицию государственного обвинения озвучивал прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Прокурор также попросил ограничить обвиняемому свободу на полтора года после выхода из колонии и назначить ему штраф в размере 180 тысяч рублей.

Адвокаты подсудимого не согласились с квалификацией приговора и считают, что степень общественной опасности преступления была преувеличена. Они попросили суд изменить квалификацию с убийства, совершенного с особой жестокостью общественно опасным способом 1 , на часть 1, более мягкую, с меньшим максимальным сроком наказания 2 .

Сергей Кибальников после обвинения выразил желание подписать контракт с министерством обороны, мотивировав такое решение необходимостью получаать доход для последующих выплат потерпевшей стороне, уточнило издание.

Ранее подсудимый полностью признал вину. Кибальникову также инкриминируют уничтожение имущества, переделку оружия и незаконный оборот боеприпасов. Оглашение приговора состоится 29 апреля в Волгоградском областном суде под председательством судьи Виктории Плотицыной, информировал "Коммерсант".