Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамин Гашимов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1495 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа чиновники публично назвали имена как минимум 1494 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

Убитый в зоне боевых действий на Украине Рамин Гашимов сегодня похоронен в селе Ляхля, сообщила администрация Хивского района.

Гашимову было 29 лет. Уроженец села Ляхля служил по контракту в составе танкового корпуса в должности санитара. В зоне военных действий на Украине находился "с первых дней", в 2022 году получил ранение и контузию, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1495 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook *, Instagram *, " ВКонтакте ", " Одноклассники " и X . Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube . Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.