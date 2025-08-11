×

22:50, 11 августа 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамин Гашимов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1495 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа чиновники публично назвали имена как минимум 1494 бойцов из Дагестана, убитых на Украине. 

Убитый в зоне боевых действий на Украине Рамин Гашимов сегодня похоронен в селе Ляхля, сообщила администрация Хивского района. 

Гашимову было 29 лет. Уроженец села Ляхля служил по контракту в составе танкового корпуса в должности санитара. В зоне военных действий на Украине находился "с первых дней", в 2022 году получил ранение и контузию, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1495 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

