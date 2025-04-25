Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова
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Задержание и уголовное преследование ингушских имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова в апреле 2025 года в республике посчитали актом давления и устрашения. Сторонники салафитского течения ислама оценили действия силовиков как попытку муфтията подавить влияние независимых духовных лидеров.
Задержание и освобождение
10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов 1. Оба имама популярны среди последователей ислама салафитского толка.
В тот же день поздно вечером стало известно об их освобождении. По данным источников, они отпущены под подписку о невыезде.
Официальная версия обвинения
По версии Следственного комитета, причиной задержания стало якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева – участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике 2.
По официальной информации, в августе 2023 года Ганиев, ранее убитый в перестрелке с силовиками, якобы обращался к имамам с просьбой о поддержке.
Подробно о группе Гуражева и как проходила спецоперация в Карабулаке рассказывается в справке “Кавказского узла”. Следствие утверждает, что духовные лидеры знали о террористическом характере его деятельности, но не сообщили об этом правоохранительным органам.
12 апреля 2025 года Следственным управлением Следкома России по Ингушетии против обоих имамов было возбуждено 3. уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).
Предупреждение ФСБ
По данным "Фортанги", в Telegram-канале Тамасханова во время обысков появились публикации, в том числе с призывом к мусульманам собраться в Магасе и потребовать освобождения имамов. Позже эти посты были удалены. Пресс-служба Управления ФСБ по Ингушетии распространила предупреждение об уголовном преследовании за участие в несогласованных властями публичных акциях. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что “любая попытка дестабилизировать обстановку в регионе будет пресекаться в соответствии с законом”, а действия потенциальных организаторов и участников таких акций подпадают под статью о «Массовых беспорядках» (ст. 212 УК РФ), которая предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы 4.
В Ингушетии религиозные деятели подвергались преследованиям и ранее. "Например, по митинговому делу задерживали имамов", - сообщил один из общественных деятелей Ингушетии . Информация о задержаниях активистов после митинга в Магасе собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
Обращение мусульман Ингушетии
17 апреля 2025 года Telegram-канал serdalo_ingushetii опубликовал коллективное обращение от имени мусульман Ингушетии, религиозных и общественных деятелей с осуждением задержания и примененных методов.
К Тамасханову “ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда не встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении. Отдельно подчеркивалось, что Тамасханов не был знаком с Ганиевым 5.
Оценка влияния имамов
Ингушская журналистка Изабелла Евлоева поставила под сомнение официальную версию, отметив, что "возможно, кто-то из группы Гуражева когда-либо посещал мечети, но это не является основанием для их преследования. Однако для силовых структур в регионе подобного косвенного повода может быть достаточно", - сказала она. По ее мнению, действия силовиков, вероятно, связаны с ростом влияния Тамасханова, особенно среди молодежи. По ее словам, популярность имама возросла после публичного диспута с представителем традиционного духовенства богословом Акроманом Бековым, который “стал своего рода маркером разного взгляда на фундаментальные отличия в религии между сторонниками салафитского течения (Ахлю Сунна) и муфтиятом”. Она назвала Тамасханова "имамом Чумаковым для зумеров" — проводя параллель с популярным в прошлом проповедником Хамзатом Чумаковым, известным своей критикой властей. По её словам, задержание стало сигналом: "посланием" для духовных лидеров, которые действуют вне контроля муфтията.
Журналистка напомнила, что ранее кандидатура Тамасханова на должность имама новой мечети вызвала резкое неприятие со стороны муфтията, его “вызывали в ЦПЭ, что свидетельствует о пристальном внимании к нему со стороны силовых структур". По ее словам, после ареста в мечетях Ахлю Сунна прошел закрытый сход имамов, потребовавших защиты духовенства от произвола силовиков.
Ранее, в октябре 2024 года, у Тамасханова уже проходил обыск после его критических высказываний по поводу перестрелки у офиса Wildberries в Москве и гибели людей. Он обвинял власти Ингушетии и Чечни в сокрытии правды и несправедливом отношении к выходцам из Ингушетии. "Тамасахнов (участвовал во встрече) в аэропорту тел погибших. Он в том числе говорил и насчет политики соседей (Чечни, – прим. "Кавказского узла"), - пояснил адвокат Ахмед Костоев, не связанный с защитой задержанных.
Подробности инцидента у здания Wildberries, об участниках конфликта и о роли, которую сыграл глава Чечни, рассказывается в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".
Костоев также отметил, что Тамасханов — популярная фигура, особенно в Назрани, где его мечеть посещают “тысячи три мусульман, если не больше”. Адвокат напомнил, что при назначении Тамасханова имамом, вокруг его кандидатуры возник спор с муфтиятом. В отличие от него, имам Султыгов, по словам Костоева, не столь политизирован, "он более (классический) проповедник. Тоже довольно популярен".
Причины преследования по версии задержанных
18 апреля 2025 года Мухаммад Тамасханов выступил с обращением к жителям Ингушетии на своем YouTube-канале 6. Во время проповеди, собравшей большое количество людей, он отверг обвинения, назвав их ложными и политически мотивированными. Он подчеркнул, что силовики прямо озвучили ему истинные причины преследования:
- открытие новой мечети в Назрани, несмотря на предупреждения со стороны властей;
- участие в публичном диспуте с богословом Акраманом Бековым в ноябре 2024 года. После этой встречи, по словам имама, мечети Ахлю Сунна стали активно посещаться, а мечети, лояльные муфтияту, пустели;
- строительство мечети в районе Центр-Камаз, которое было остановлено по жалобам недовольных;
- поддержка народного движения "Антилирика", выступающего против распространения наркотиков в республике 7.
«Антилирика» — это общественное движение в Ингушетии, направленное на борьбу с наркоманией. Активисты движения проводят кампании против распространения наркотиков, что, по мнению некоторых, является важной инициативой в регионе. Однако методы движения вызывают споры: некоторые обвиняют его в самоуправстве, в то время как другие считают, что активисты заполняют вакуум, оставленный официальными структурами.
Имам заявил, что его задержание и давление на него — это часть системного подавления альтернативного духовного авторитета, не подконтрольного официальному муфтияту.
13 апреля 2025 года имам Магомед Султыгов опубликовал в своем аккаунте в Instagram* видеообращение. В нем он поблагодарил всех, кто переживал за него, и отдельно — тех, кто, по его словам, радовался его задержанию: «Это всё пригодится на том свете”, – перевело слова имама издание “Фортанга”. Султыгов подчеркнул, что готов к открытому диалогу и самопроверке, если кто-то из прихожан мечети посчитает иначе. “Лучше это сделаете вы, чем об этом будут говорить другие и доносить”, – заявил имам 8.
Отношения властями и муфтията
Преследование ингушских имамов актуализировало вопрос сотрудничества муфтиятов и религиозных деятелей с властями. Аналитики, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что муфтияты существуют в правовой среде государства и взаимодействие должно строиться по принципу общественного договора – на правовой и добровольной основе в соответствии с законодательством, Конституцией, кодексам. При этом эксперты указали, что такое сотрудничество не может определяться средневековыми шариатскими решениями, но современных фетв по этому поводу нет.
*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Примечания
- https://t.me/news_ingushetii1/67305?single
- https://t.me/rozyskRI/18173
- https://t.me/su_skr06/3372
- УФСБ Ингушетии предупреждает об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков // “Ингушетия”, 10.04.2025.
- https://t.me/serdalo_ingushetii/56588
- https://youtu.be/2CRjKZBFhVY
- «Эта история еще не закончилась»: Имам Тамасханов впервые раскрыл причины своего задержания // fortanga.org, 21.04.2025.
- https://www.instagram.com*/reel/DIYiYGeMqkQ/