Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

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Задержание и уголовное преследование ингушских имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова в апреле 2025 года в республике посчитали актом давления и устрашения. Сторонники салафитского течения ислама оценили действия силовиков как попытку муфтията подавить влияние независимых духовных лидеров.

Задержание и освобождение

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов . Оба имама популярны среди последователей ислама салафитского толка.

В тот же день поздно вечером стало известно об их освобождении. По данным источников, они отпущены под подписку о невыезде.

Официальная версия обвинения

По версии Следственного комитета, причиной задержания стало якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева – участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике .

По официальной информации, в августе 2023 года Ганиев, ранее убитый в перестрелке с силовиками, якобы обращался к имамам с просьбой о поддержке.

Подробно о группе Гуражева и как проходила спецоперация в Карабулаке рассказывается в справке “Кавказского узла”. Следствие утверждает, что духовные лидеры знали о террористическом характере его деятельности, но не сообщили об этом правоохранительным органам.

12 апреля 2025 года Следственным управлением Следкома России по Ингушетии против обоих имамов было возбуждено . уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) 1 .

Предупреждение ФСБ

По данным "Фортанги", в Telegram-канале Тамасханова во время обысков появились публикации, в том числе с призывом к мусульманам собраться в Магасе и потребовать освобождения имамов. Позже эти посты были удалены. Пресс-служба Управления ФСБ по Ингушетии распространила предупреждение об уголовном преследовании за участие в несогласованных властями публичных акциях. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что “любая попытка дестабилизировать обстановку в регионе будет пресекаться в соответствии с законом”, а действия потенциальных организаторов и участников таких акций подпадают под статью о «Массовых беспорядках» (ст. 212 УК РФ), которая предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы .

В Ингушетии религиозные деятели подвергались преследованиям и ранее. "Например, по митинговому делу задерживали имамов", - сообщил один из общественных деятелей Ингушетии . Информация о задержаниях активистов после митинга в Магасе собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Обращение мусульман Ингушетии

17 апреля 2025 года Telegram-канал serdalo_ingushetii опубликовал коллективное обращение от имени мусульман Ингушетии, религиозных и общественных деятелей с осуждением задержания и примененных методов.

К Тамасханову “ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда не встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении. Отдельно подчеркивалось, что Тамасханов не был знаком с Ганиевым .

Оценка влияния имамов

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева поставила под сомнение официальную версию, отметив, что "возможно, кто-то из группы Гуражева когда-либо посещал мечети, но это не является основанием для их преследования. Однако для силовых структур в регионе подобного косвенного повода может быть достаточно", - сказала она. По ее мнению, действия силовиков, вероятно, связаны с ростом влияния Тамасханова, особенно среди молодежи. По ее словам, популярность имама возросла после публичного диспута с представителем традиционного духовенства богословом Акроманом Бековым, который “стал своего рода маркером разного взгляда на фундаментальные отличия в религии между сторонниками салафитского течения (Ахлю Сунна) и муфтиятом”. Она назвала Тамасханова "имамом Чумаковым для зумеров" — проводя параллель с популярным в прошлом проповедником Хамзатом Чумаковым, известным своей критикой властей. По её словам, задержание стало сигналом: "посланием" для духовных лидеров, которые действуют вне контроля муфтията.

Журналистка напомнила, что ранее кандидатура Тамасханова на должность имама новой мечети вызвала резкое неприятие со стороны муфтията, его “вызывали в ЦПЭ, что свидетельствует о пристальном внимании к нему со стороны силовых структур". По ее словам, после ареста в мечетях Ахлю Сунна прошел закрытый сход имамов, потребовавших защиты духовенства от произвола силовиков.

Ранее, в октябре 2024 года, у Тамасханова уже проходил обыск после его критических высказываний по поводу перестрелки у офиса Wildberries в Москве и гибели людей. Он обвинял власти Ингушетии и Чечни в сокрытии правды и несправедливом отношении к выходцам из Ингушетии. "Тамасахнов (участвовал во встрече) в аэропорту тел погибших. Он в том числе говорил и насчет политики соседей (Чечни, – прим. "Кавказского узла"), - пояснил адвокат Ахмед Костоев, не связанный с защитой задержанных.

Подробности инцидента у здания Wildberries, об участниках конфликта и о роли, которую сыграл глава Чечни, рассказывается в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Костоев также отметил, что Тамасханов — популярная фигура, особенно в Назрани, где его мечеть посещают “тысячи три мусульман, если не больше”. Адвокат напомнил, что при назначении Тамасханова имамом, вокруг его кандидатуры возник спор с муфтиятом. В отличие от него, имам Султыгов, по словам Костоева, не столь политизирован, "он более (классический) проповедник. Тоже довольно популярен".

Причины преследования по версии задержанных

18 апреля 2025 года Мухаммад Тамасханов выступил с обращением к жителям Ингушетии на своем YouTube-канале . Во время проповеди, собравшей большое количество людей, он отверг обвинения, назвав их ложными и политически мотивированными. Он подчеркнул, что силовики прямо озвучили ему истинные причины преследования:

открытие новой мечети в Назрани, несмотря на предупреждения со стороны властей;

участие в публичном диспуте с богословом Акраманом Бековым в ноябре 2024 года. После этой встречи, по словам имама, мечети Ахлю Сунна стали активно посещаться, а мечети, лояльные муфтияту, пустели;

строительство мечети в районе Центр-Камаз, которое было остановлено по жалобам недовольных;

поддержка народного движения "Антилирика", выступающего против распространения наркотиков в республике .

«Антилирика» — это общественное движение в Ингушетии, направленное на борьбу с наркоманией. Активисты движения проводят кампании против распространения наркотиков, что, по мнению некоторых, является важной инициативой в регионе. Однако методы движения вызывают споры: некоторые обвиняют его в самоуправстве, в то время как другие считают, что активисты заполняют вакуум, оставленный официальными структурами.

Имам заявил, что его задержание и давление на него — это часть системного подавления альтернативного духовного авторитета, не подконтрольного официальному муфтияту.

13 апреля 2025 года имам Магомед Султыгов опубликовал в своем аккаунте в Instagram* видеообращение. В нем он поблагодарил всех, кто переживал за него, и отдельно — тех, кто, по его словам, радовался его задержанию: «Это всё пригодится на том свете”, – перевело слова имама издание “Фортанга”. Султыгов подчеркнул, что готов к открытому диалогу и самопроверке, если кто-то из прихожан мечети посчитает иначе. “Лучше это сделаете вы, чем об этом будут говорить другие и доносить”, – заявил имам .

Отношения властями и муфтията

Преследование ингушских имамов актуализировало вопрос сотрудничества муфтиятов и религиозных деятелей с властями. Аналитики, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что муфтияты существуют в правовой среде государства и взаимодействие должно строиться по принципу общественного договора – на правовой и добровольной основе в соответствии с законодательством, Конституцией, кодексам. При этом эксперты указали, что такое сотрудничество не может определяться средневековыми шариатскими решениями, но современных фетв по этому поводу нет.

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