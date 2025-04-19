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16:53, 19 апреля 2025

Преследование ингушских имамов актуализировало вопрос сотрудничества муфтиятов с властями

Мечеть в Назрани. Скриншот фото с сайта администрации города. https://nazrangrad.ru/2022/07/07/nakanune-v-nazrani-proshlo-vazhnoe-meropriyatie-kotorogo-zhdali-vse-zhiteli-goroda-podpisanie-soglasheniya-po-zaversheniyu-stroitelstva-mecheti-v-nazrani/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтияты существуют в правовой среде государства и их сотрудничество с властями не может определяться средневековыми шариатскими решениями, а современных фетв по этому поводу нет, указали аналитики, комментируя преследование имамов Тамасханова и Султыгова, обвиняемых в недоносительстве.

"Кавказский узел" писал, что 10 апреля имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов задержаны, источники назвали поводом несообщение о действиях ранее объявленных в розыск боевиков "группы Гуражева", нападавшей на посты ДПС в Ингушетии. Ингушские имамы Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов были отпущены после задержания под подписку о невыезде. Оба они были популярны среди среди последователей ислама салафитского толка.

Обращение от имени мусульман Ингушетии, религиозных и общественных деятелей в поддержку имамов Тамасханова и Султыгова опубликовано сегодня в Telegram-канале serdalo_ingushetii. "Выражаем перед руководством республики, перед правоохранительными органами возмущение незаконным задержанием имама Тамасханова и оказания на него физического и морального воздействия. К нему ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении.

Отношения муфтиятов и религиозных деятелей с государством, с законом, с чиновниками, с силовиками должны строиться на правовой и добровольной основе в соответствии с законодательством, Конституцией, кодексами, считает политолог и востоковед, автор ТГ-канала "Нерусский" Ринат Мухаметов.

"Идеально в адекватной ситуации с точки зрения исламского права сотрудничество религиозных организаций рассматриваются как форма  общественного договора между мусульманами и властью, государством, в котором они проживают. Они их должны выполнять. Но это в идеальной, в адекватной ситуации", - пояснил он.

По словам политолога, в ситуации современной Российской Федерации какие-то нормы прошлого не действуют.

"Какие-то хукмы (шариатские решения) средневековые вообще тут нет смысла рассматривать. И вряд ли мы можем их применять, учитывая современные нормы отношений современных чиновников РФ и религиозных организаций", - считает Мухаметов.

Отношения между гражданами, мусульманами и государством в идеальной ситуации, в адекватной, должны строиться по схеме общественного договора. Это и по исламу так. Но это не так в современной РФ

В то же время, и современные законы РФ отнюдь не в полной мере применяются. "Очень часто одно дело закон, другое дело как на практике все это применяется. Там это зависит от муфтията, от конкретного имама, от конкретного региона, везде по-разному", - сказал Мухаметов.
По его мнению, часто эти отношения строятся вне правовых рамок. "Можно вспомнить громкий случай , когда имама Московской мечети в Отрадном Махмуда Хазрата Велитова, пожилого человека, еще имама советских времен, с большой историей, приговорили к нескольким годам тюрьмы за то, что он публично помолился по просьбе прихожан за другого прихожанина, которого подозревали в принадлежности (к террористической организации). Отношения между гражданами, мусульманами и государством в идеальной ситуации, в адекватной, должны строиться по схеме общественного договора. Это и по исламу так. Но это не так в современной РФ", - указал Мухаметов

Российский кавказовед на условиях анонимности заявил, в свою очередь, что это заблуждение считать, что структура муфтиятов создавалась якобы, чтобы сообщать властям о противозаконной деятельности.

"Во-первых, в РФ ответственность  за недонесение о преступлении так называемой «террористической направленности» существует. Во-вторых, структура муфтиятов создана задолго до современной РФ, во времена Российской империи. В исламе нет церкви. Духовные управления создавались для того, чтобы хоть в какую-то понятную для власти структуру определить мусульман и чтобы создать лояльность в общине. ДУМы не существуют специально, чтобы докладывать о какой-то противозаконной деятельности. Кто-то считает, что эта структура копировала структуру Миллета в Османской империи, когда религиозная община пользовалась внутренней автономией и поддерживали лояльные отношения с властями. А для чего ДУМы сейчас используются, можно сколько угодно рассуждать", - пояснил он.

За несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года. 

 По его словам, в настоящее время нет всеобщего признанного шариатского решения о том, как мусульманам взаимодействовать с властями.

"Возможно, в самих ДУМах есть люди, которые могут это обосновать. Но каких-то определённых фетв о том, как нужно строить отношения с государством я не знаю", - сказал кавказовед.

Между тем, один из общественных деятелей Ингушетии заявил, что и раньше в республике религиозные деятели подвергались преследованиям.

"Например, по митинговому делу задерживали имамов", - сообщил он.

По мнению активиста, эти имамы и их группа поддержки следует своим интересам. "У них есть группа поддержки. Но они не большие исламские ученые, как некоторые их называют. И где была группа поддержки, когда задерживали уважаемых людей после митингов? Почему они не выступали против других задержаний?. Возможно, какая-то часть молодёжи, которая следует за ними, может радикализоваться», - сказал он.

Напомним, Амирхан Гуражев, в сотрудничестве с группой которого обвиняют Тамасханов и Султыгова, был убит 3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке. Также, по данным источников, были убиты Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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