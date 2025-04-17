Имамы заявили о давлении на Тамасханова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики применили грубую силу при задержании имама Магомеда Тамасханова и использовали давление, чтобы получить у него признания в связях с террористической группировкой, заявили религиозные деятели. Они потребовали от властей Ингушетии вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед (Мухаммад) Султыгов 10 апреля были задержаны. Вечером того же дня стало известно об освобождении Тамасханова и Султыгова. По данным анонимных телеграм-каналов, они отпущены под подписку о невыезде. Ингушские имамы Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов, по версии силовиков, не сообщили о том, что к ним обращался с просьбой о помощи член группировки Амирхана Гуражева.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили их боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Обращение от имени мусульман Ингушетии, религиозных и общественных деятелей в поддержку имамов Тамасханова и Султыгова опубликовано сегодня в Telegram-канале serdalo_ingushetii. "Выражаем перед руководством республики, перед правоохранительными органами возмущение незаконным задержанием имама Тамасханова, и оказания на него физического и морального воздействия. К нему ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении.

В нем указано, что Тамасханов поклялся перед имами, что не имел связей с террористами и у них нет основания сомневаться в его правдивости. "Если бы имам Тамасханов Магомед был уличен в каких-либо правонарушениях, мы бы не стали его защищать", - говорится в обращении.

Причиной задержания имама являются его религиозная деятельность и активность в защите прав граждан, которые не выходят за рамки законов РФ

Его авторы связали внимание силовиков к Тамасханову с его деятельностью. "В действительности причиной задержания имама являются его религиозная деятельность и активность в защите прав граждан, которые не выходят за рамки законов РФ", - указано в обращении.

Они отметили, что появившиеся в сети ролики, в которых указывается на связь Тамасханова с террористами сделаны "для очернения его деятельности". "Тамасханов Магомед никогда не был замечен в экстремистских наклонностях, наоборот, благодаря просветительской деятельности огромная часть молодежи республики узнала о пагубности радикальных идей". - указано в тексте.

Авторы обращения указали, что силовики подобными действиями провоцируют злобу и недоверие к госструктурам, и межнациональную и межрелигиозную рознь.

Они потребовали вмешательства "руководства республики, правоохранительных органов, правозащитников" и срочно отреагировать"на беспредел силовых структур республики".

Как следует из видео, на записи обращения присутствовали несколько сотен человек.

Напомним, ингушская журналистка Изабелла Евлоева ранее подвергла сомнению версию о связи задержания имамов с делом группировки Гуражева. "Возможно, кто-то из группы Гуражева когда-либо посещал мечети, где служили задержанные имамы, но это не является основанием для их преследования. Однако для силовых структур в регионе подобного косвенного повода может быть достаточно", - сказала она "Кавказскому узлу".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.