Сотрудники силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru

03 марта 2024, 13:41

Шесть человек убиты в перестрелке с силовиками в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики убили шесть боевиков террористической организации в ходе перестрелки в Карабулаке, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции отменен, сообщил оперштаб Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов эвакуированы.

В результате контртеррористической операции в Карабулаке убиты шесть человек, "заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов", сообщил НАК. "Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", - цитирует сегодня сообщение комитета "Интерфакс".

По данным ведомства, трое из шести убитых находились в федеральном розыске. Потерь среди силовиков и пострадавших мирных жителей нет. "В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", - говорится в публикации.

Режим КТО отменен, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на оперштаб Ингушетии.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, контртеррористическая операция в Карабулаке стала второй в Ингушетии за 11 месяцев. Ей предшествовала объявленная в апреле 2023 года КТО в Малгобекском районе.

28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 марта 2024, 12:59

03 марта 2024, 12:01

  • Чиновники проигнорировали жалобы астраханцев на проблему с инфраструктурой

    Жители Ленинского района Астрахани пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими месяц назад видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором они пожаловались на проблему с отсутствием инфраструктуры. Астраханцы заявили, что будут добиваться исполнения чиновниками их требований.

03 марта 2024, 11:10

03 марта 2024, 10:19

03 марта 2024, 09:26

  • Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете

    Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в ответ на обвинения в клевете предложила матери пропавшей спортсменки Анны Цомартовой обратиться с требованием о проверке в уполномоченные органы. Часть комментаторов в Telegram поддержала Гариеву, а другая часть встала на сторону Дианы Цомартовой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи