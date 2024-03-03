Шесть человек убиты в перестрелке с силовиками в Карабулаке

03 марта 2024, 13:41

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Силовики убили шесть боевиков террористической организации в ходе перестрелки в Карабулаке, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции отменен, сообщил оперштаб Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов эвакуированы.

В результате контртеррористической операции в Карабулаке убиты шесть человек, "заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов", сообщил НАК. "Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", - цитирует сегодня сообщение комитета "Интерфакс".

По данным ведомства, трое из шести убитых находились в федеральном розыске. Потерь среди силовиков и пострадавших мирных жителей нет. "В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", - говорится в публикации.

Режим КТО отменен, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на оперштаб Ингушетии.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, контртеррористическая операция в Карабулаке стала второй в Ингушетии за 11 месяцев. Ей предшествовала объявленная в апреле 2023 года КТО в Малгобекском районе.

28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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